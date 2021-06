Nilufar, l’influencer napoletana dal sangue caliente fa impazzire i suoi fan. Le sue foto fanno il giro del web, è un sogno ad occhi aperti.

La straordinaria Nilufar Addati è una studentessa napoletana, si è fatta conoscere dal grande pubblico per essere stata una corteggiatrice e tronista del programma condotto da Maria De Filippi, “Uomini e Donne” nell’anno 2017-2018.

La bella mora non si è fatta mancare nulla, infatti ha anche partecipato a “Temptation Island Vip” nel 2018 con l’ormai ex compagno Giordano Mazzocchi. Attualmente Nilufar conduce un programma di successo sul canale Gambero Rosso, “Arte in Cucina”.

Il suo nome è molto particolare infatti è originaria di Napoli ma la sua mamma è iraniana, il padre invece è un campano doc. La ragazza non è figlia unica, in famiglia sono quattro sorelle, essendo stata abituata al focolare domestico sogna di essere madre, un giorno.

Nilufar, l’unica tra tante. Il suo corpo è una droga per i fan

La carismatica Nilufar studia alla facoltà di Scienze della Comunicazione all’Università Federico II di Napoli, sogna di diventare una giornalista eno-gastronomica e quindi di far combaciare la passione per la cucina a quella della scrittura.

Nell’ultimo periodo è diventata molto popolare su Instagram, 1,2 milioni di follower la seguono con interesse e passione e possiamo affermare che è diventata un influencer a tutti gli effetti.

Ogni volta che la donna pubblica una sua foto sul social i suoi fan impazziscono di gioia ed iniziano ad inondarla di bacini, cuoricini e messaggi. Negli scatti postati Nilufar indossa uno splendido costume intero color sabbia del deserto che esalta notevolmente la sua carnagione mediterranea. Il suo fisico perfetto impreziosito da un accessorio così banale fa capire quanto sia perfetta la nostra modella.

Nilufar ama la moda, ama mostrarsi sempre a top, ma per questo basta veramente poco. E’ talmente bella che starebbe bene anche con un sacco di juta in dosso. I commenti sotto gli scatti sono disparati, quello più simpatico è sicuramente “Sei spaziale”.