Serena Rossi è figlia d’arte. I genitori che l’hanno fatta crescere

Serena Rossi: un talento poliedrico. Cantante, attrice, presentatrice. La mela non è caduta lontano dall’albero, anche i suoi genitori sono artisti. Cosa fanno nella vita?

Classe 1985, Serena Rossi è un’artista dai molti talenti: cantante, attrice, presentatrice.

Ha iniziato la sua carriera molto giovane, da adolescente. A soli 16 anni sente il richiamo del teatro ed entra a far parte del cast del musical “C’era una volta…Scugnizzi”. La fama che la porterà all’attenzione del grande pubblico arriva con il suo ingresso in televisione, grazie alla sua partecipazione alla soap opera “Un posto al sole”.

É nota anche tra le fila dei giovanissimi. I bambini riconosceranno sicuramente le sue doti cantante e doppiatrice poiché sua è la voce della principessa Anna nel film d’animazione Disney “Frozen – Il regno di ghiaccio” e le successive opere sequel.

Ha partecipato alla quarta edizione del programma “Tale e quale show”, condotto da Carlo Conti, piazzandosi sul gradino più alto del podio. Recentemente è stata padrona di casa del programma di Rai Uno “Canzone segreta” e ha ricevuto plauso diffuso per la sua interpretazione di Mia Martini nell’opera “Io sono Mia” e per la serie “Mina Settembre”.

Il prossimo settembre sarà la madrina della 78^ edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

A quanto pare la mela non è caduta lontano dall’albero. La vena artistica scorre forte nella sua famiglia. Cosa fanno i genitori di Serena Rossi?

Serena Rossi: una famiglia di artisti

Il talento a 360° di Serena Rossi non sarebbe mai venuto a galla se non fosse stato per il supporto della sua famiglia, immersa totalmente in un’atmosfera che ha favorito lo sbocciare delle sue doti.

Il padre, Renato, è un musicista, nello specifico un chitarrista, affine principalmente alle sonorità blues e jazz. Anche lui, a sua volta, ha ereditato la passione per la musica dal suo stesso padre, nonno della Rossi, che era un autore di canzoni.

Anche la madre della presentatrice e attrice è dotata di una vocalità straordinaria e ha spinto la figlia sulla strada del successo.

Serena Rossi ha una sorella che si chiama Ilaria, di 6 anni più giovane, che compirà 30 anni proprio nel corso del 2021. Anche lei lavora nell’ambito cinematografico ma, al contrario della famosa parente, preferisce stare dietro la macchina da presa. É attiva nell’agenzia Klab4 film, che si occupa di casting, di formazione cinematografica, post-produzione video e mezzi di scena.

Con una famiglia così attiva, era difficile che non emergesse il talento straordinario di Serena Rossi di cui tutti possiamo fortunatamente godere oggi.