Il significato di “Marea”, il nuovo ipnotico singolo di Madame

Un singolo estivo che continua a dare prova dell’unicità artista di Madame: ecco “Marea”, il brano che sta facendo ballare tutti. Scopriamo il suo significato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da madame (@sonolamadame)

Un anno che ha senza dubbio segnato la carriera della giovane Madame che già da diverso tempo aveva iniziato ad attirare l’attenzione del pubblico e di numerosi colleghi. Una personalità artistica già delineata, nonostante la giovane età, consapevole di voler comunicare attraverso il linguaggio musicale. Non è semplice, soprattutto per un’artista donna, farsi strada nel mondo del rap eppure lei è riuscita in poco tempo a imporsi sul mercato, sebbene non fosse il suo obbiettivo principale. La partecipazione al Festival di Sanremo l’ha presentata a un pubblico più vasto che è riuscita a conquistare con il singolo “Voce“.

Il nuovo singolo di Madame, Marea: il suo significato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da madame (@sonolamadame)

Il brano con il quale ha debuttato sul palco dell’Ariston ha ottenuto un successo incredibile, tanto da trovarsi ancora nelle classifiche di vendita e nelle playlist delle piattaforme digitali. Parallelamente a questa esperienza Madame ha rilasciato il suo primo omonimo album che ha ricevuto recensioni più che positive. Tuttavia l’artista ha voluto arricchirlo ulteriormente e lo ha fatto andando ad aggiungere alla versione digitale un inedito.

LEGGI ANCHE -> “I wanna be your slave”, il significato del brano da record dei Maneskin

Si intitola “Marea” il brano che Madame ha presentato questo mese e che sta ottenendo un ottimo riscontro. Un singolo perfetto per l’estate, quasi ipnotico -come lo hanno definito in molti- che trascina chiunque lo ascolti in un universo alternativo. “Mama, liberata dal karma / Calipso, fai l’alta marea / A sud nelle tue labbra / Foresta, caligo, marea“, ripete nel ritornello.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Amici”, tra i professionisti arriva lei: si scatena l’entusiasmo dei fan

Una serie di immagini che in modo enigmatico vogliono rappresentare la sensazione di liberarsi e di lasciarsi andare alla persona amata. Ancora una volta Madame utilizza un linguaggio musicale tutto suo per raccontarsi e raccontare emozioni. Il singolo è prodotto da Dardust, con il quale la giovane ha già lavorato in precedenza, e impazza sui social e in radio.

LEGGI ANCHE -> Madame travolta dalle critiche: la frase che i social non hanno gradito

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da madame (@sonolamadame)

Un mondo, quello della giovane artista, ancora tutto da esplorare ma che continua ad attirare l’attenzione. Impossibile non rimanere colpiti da quello che Madame esprime, spesso senza filtri. Tramite la sua musica riesce a connettersi con il pubblico, anche con chi potrebbe avere delle riluttanze riguardo al suo genere.