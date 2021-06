“Spidergirl”: Shaila Gatta fisico sbalorditivo, la posa rapisce il web. Visione

Shaila Gatta ha condiviso un nuovo scatto su Instagram in cui ha mostrato il suo fisico mozzafiato. Subito è boom di like e commenti.

Fisico sublime, bellezza unica e fascino da vendere. Shaila Gatta non smette di stupire i fan con i suoi scatti postati sulla sua seguitissima pagina Instagram, che conta ben 805 mila follower. In ogni foto pubblicata la ballerina, classe 1990 di Anversa, mostra la sua bellezza e il suo carisma. Fisico statuario e muscoloso Shaila condivide momenti di vita personale, attimi del suo lavoro e video motivazionali in cui fornisce consigli per uno stile di vita sano. Per mantenersi in forma infatti la showgirl si allena quotidianamente e segue un regime alimentare salutare.

Di recente ha catturato l’attenzione per il record raggiunto a Striscia la Notizia. Insieme, alla collega Mikaela, infatti è la velina più longeva del programma avendo partecipato a più di 900 puntate. Un’avventura conclusa per il duo che rimane invece al timone di Paperissima Sprint, in onda quest’estate su Canale5.

Shaila Gatta, il suo fisico è sempre più incredibile

