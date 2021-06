Elisabetta Gregoraci, l’estate comincia anche per lei e parte dalla Puglia. L’ultimo scatto pubblicato su Instagram manda in tilt i suoi numerosi followers

Elisabetta Gregoraci è una delle showgirl più amate del mondo dei social. Ha conquistato tutti quando ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove ha avuto modo di farsi conoscere da tantissime persone che avevano un pregiudizio nei suoi confronti a causa del suo matrimonio con Flavio Briatore. I due si sono messi insieme che lei era solo una ragazzina, si innamorò follemente di lui ma fu vittima di numerosi pregiudizi da parte di chi pensava che fosse un matrimonio di convenienza.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Iniziata l’estate di Elisabetta Gregoraci: adesso è la volta della Puglia, il buongiorno lo da così

Elisabetta ha deciso di partecipare al reality quando si è sentita pronta a lasciare il figlio che oggi ha più di dieci anni ed è la gioia di mamma e di papà. La showgirl è riuscita a farsi apprezzare dal pubblico italiano grazie alla casa più spiata d’Italia, dove ha raccontato la sua storia e si è aperta facendosi conoscere profondamente e imparando a farsi voler bene dalle persone che l’hanno seguita da casa. Infatti, ad oggi, ha tantissime persone che la amano per quello che è e che la seguono con estrema costanza e con tanto affetto.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Elisabetta adesso si sta godendo l’inizio dell’estate insieme a suo figlio, e dopo aver trascorso qualche giorno a Capri, adesso è in Puglia per l’inizio di Battiti Live. Come ogni anno, si sta preparando all’evento più atteso della stagione, tra musica e balli che intratterranno il pubblico.