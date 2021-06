Laura Chiatti ha condiviso un nuovo scatto su Instagram che ha lasciato i fan senza fiato. Subito è tripudio di like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

Fisico da urlo, costume aderente e bellezza unica. Laura Chiatti ha condiviso un nuovo post su Instagram che ha lasciato i fan senza fiato. L’attrice, classe 1982 di Castiglione del Lago, è seguitissima sul social dove il suo profilo conta più di un milione di follower. Ogni giorno condivide momenti di vita personale e professionale in cui sfoggia tutta la sua bellezza.

Nota per il suo fascino e il suo talento, la Chiatti è legata a Marco Bocci. I due, sposati nel 2014, stanno insieme da più di sette anni e hanno dato alla luce i figli Enea e Pablo. L’attrice ha rivelato di recente, tra i tanti traguardi, come la maternità sia stato uno dei suoi più grandi successi. Nonostante le gravidanze Laura si mostra sempre in perfetta forma come nell’ultima foto postata su Instagram.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Elodie mai vista così: look ‘intellettuale’ ma la scollatura è da paura – FOTO

Laura Chiatti fisico incredibile, fan estasiati

Per vedere il fisico di Laura Chiatti, vai su Successivo