“Tale e Quale Show” i concorrenti della prossima edizione, nomi pazzeschi

In questi giorni lo show condotto da Carlo Conti ha provinato molti nomi illustri dello spettacolo, scopriamo di chi si tratta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tale E Quale Show (@taleequaleshow)

Mancano circa tre mesi all’inizio della nuova edizione dell’avventura televisiva di “Tale e Quale Show”, il varietà che anche stavolta sarà condotta da Carlo Conti come ogni anno il venerdì sera su Rai 1.

Il settimanale DiPiù Tv ha fatto trapelare che con molta probabilità la data di avvio sarà il 17 settembre ma questa data potrebbe subire modifiche in corso d’opera visto che non è ancora stata annunciata con precisione dalla produzione.

Nel frattempo però sono in corso in queste settimane i provini per decidere il prossimo cast impegnato nel talent canoro. Vediamo chi sono i nomi tanto attesi.

LEGGI ANCHE —-> Il Volo, la FOTO che infiamma i fan: è la sua fidanzata? Bellissima…

Carlo Conti al lavoro per i concorrenti: ecco i nomi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Francesca Fioretti, la confessione su Davide Astori: “Voglio un uomo diverso da lui”

Carlo Conti e la sua squadra sono al lavoro per formare il cast della prossima edizione di “Tale e Quale Show”, proprio in questi giorni sono in corso infatti i tanto attesi provini.

I nomi papabili sono davvero inaspettati, tra questi alcuni ex concorrenti del “Grande Fratello Vip”, Guenda Goria e la madre Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Petrelli e Stefania Orlando.

La lista però continua, anche il cantante Francesca Alotta è stato esaminato dalla produzione, e a lui si sono aggiunti Moreno, il primo rapper che ha vinto “Amici”, e le showgirl Melita Toniolo, Juliana Moreira, Federica Nargi, Alba Parietti.

Hanno risposto all’appello anche i comici Marco Bazzoni, in arte Baz, Stefano Masciarelli e Ciro Priello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da the Jackal (@_the_jackal)

Quest’ultimo pare tra i concorrenti certi dell’edizione dopo lo spoiler rivelato dallo stesso Conti durante il programma “The Jackal – Europei” in cui si è fatto scappare “Preparati Ciro. Preparati” dopo avergli chiesto di fare un “Do di petto”. Una buona notizia che in molti fan del programma non si sono lasciati scappare.