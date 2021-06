Tommaso Zorzi sfotte Giovanni Ciacci ma esagera: “Dai ripensaci, sei in tempo”

Giovanni Ciacci ha da poco annunciato il suo ritiro dalla tv. Tommaso Zorzi non poteva far a meno di ironizzare sulla situazione tramite le proprie Instagram stories…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Giovanni Ciacci ha da poco annunciato il suo ritiro dalla televisione. L’opinionista, che si è detto stanco dei meccanismi del sistema, ha confidato il tutto ad Adriana Volpe ad “Ogni Mattina”: “Mi sono rotto, è arrivato il momento dopo 10 anni. Da stasera stacco tutto“. La conduttrice è rimasta a dir poco esterrefatta dalle sue parole, ed ancora più sconvolti sono i fan di Ciacci.

Chi invece pare abbia preso la notizia con grande ironia è Tommaso Zorzi. Il vincitore del “Grande Fratello Vip”, che quest’oggi ha raggiunto Otranto per la prima tappa di “Battiti Live”, ha registrato una serie di Instagram stories in cui derideva l’opinionista. “Dai ti prego ripensaci! Sei in tempo…“: questa la finta supplica di Tommaso. Lo sfottò è poi proseguito ed ha assunto toni non particolarmente lusinghieri: come reagirà Ciacci?

Tommaso Zorzi sfotte Giovanni Ciacci ma esagera: il commento che non è passato inosservato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni Ciacci (@giovanniciacci)

I fan sono abituati al sarcasmo e all’ironia pungente di Tommaso Zorzi, ex vincitore del “Grande Fratello Vip”. Molti di loro si sono tuttavia trovati d’accordo su una questione: l’influencer, che ha deriso Giovanni Ciacci tramite una serie di stories, ha decisamente oltrepassato ogni limite. Nei video pubblicati sulla piattaforma di Instagram, Zorzi fingeva di essere dispiaciuto per l’addio alla tv dell’opinionista: “Dai ti prego, ripensaci! Sei in tempo, un ultimo annetto…“.

Tommaso, che non si sottrae mai dall’esprimere il proprio pensiero, anche con fare pungente e canzonatorio, sembra aver preso di mira Ciacci. Le sue stories sono poi proseguite con una scenetta che alcuni fan non hanno gradito. “Pronto, parlo con la segreteria del Presidente del Consiglio?” – ha detto Zorzi, fingendo di essere al telefono con Mario Draghi – “Dottor Draghi, ha letto? Faccia qualcosa!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Il pubblico è diviso a metà: c’è chi ha trovato spassoso e divertente il siparietto del conduttore, e chi invece non l’ha proprio gradito. Come reagirà Giovanni Ciacci di fronte allo sfottò?