“Uomini e Donne”, l’ex corteggiatore vuota il sacco: la verità è sconvolgente – VIDEO

Le accuse che Jessica Antonini aveva avanzato nei confronti dell’ex fidanzato Davide Lorusso erano apparse alquanto severe. A Nuovo, l’ex tronista aveva raccontato dettagliatamente la fine della sua storia d’amore, non mancando di lanciare qualche frecciatina di troppo proprio a Lorusso: “Lui non lo sa, ma è gay“. La frase, che non è passata inosservata al pubblico, è stata prontamente ritrattata da Jessica, ma ormai la bomba era già stata sganciata.

L’ex corteggiatore, che fino a poco tempo fa era rimasto il silenzio, si è raccontato in un’intervista a Uomini e Donne Magazine. Davide, che ha finalmente spiegato la propria versione dei fatti, non ha mancato di accusare la Antonini e di smentire molte delle cose da lei affermate: la verità che è emersa è sconvolgente.

“Uomini e Donne”, Davide Lorusso vuota il sacco su Jessica Antonini: le dichiarazioni

A Uomini e Donne Magazine, Davide Lorusso ha parzialmente smentito le accuse che la sua ex fidanzata Jessica Antonini gli aveva mosso. Quest’ultima ha infatti rimproverato il suo ex per essere la vera causa della fine di questo rapporto, nato all’interno della celebre trasmissione alcuni mesi fa. Addirittura, Jessica ha affermato che il giovane, in un’occasione, l’aveva persino abbandonata in stazione senza fare ritorno. Questa, nello specifico, la replica dell’ex corteggiatore: “Non sono mai scappato dalla stazione, volevo solo stare un po’ per conto mio“.

Successivamente, Lorusso ha fornito tutte le delucidazioni del caso, spiegando come fra lui e l’ex tronista le cose non andassero bene da tempo. “Litigavamo spesso, alcuni lati del suo carattere faticavano ad andarmi giù” – ha detto con rammarico Davide – “Discutevamo per sciocchezze, lei sa essere molto tagliente“.

A distanza di mesi, l’ex corteggiatore ha un unico rimpianto: quello di non essersi preso più tempo per conoscere la Antonini e per approfondire i suoi veri sentimenti. Come reagirà Jessica di fronte alle sue parole?