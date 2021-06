Virginio a Yeslife: “Vi presento il mio tormentone sociale”

Intervista esclusiva a Virginio, il cantante ci ha raccontato dei dettagli sul suo ultimo pezzo dopo un anno particolare

Virginio è un giovane cantautore italiano da tutti conosciuto per aver vinto nel 2011 il talent di “Amici”. Precedentemente aveva già partecipato a Sanremo giovani con il brano Davvero.

Oggi è molto seguito ed ha appena pubblicato il suo nuovo brano Bella Gente di cui ci ha parlato a cuore aperto, rivelando alcuni particolari.

“Brava Gente” è un brano…

È un tormentone sociale, per me è questo. È da sempre il mio obiettivo quello di far arrivare messaggi importanti a volte anche con una musica leggera. E credo che questa canzone lanci il messaggio più importante in questo momento: inclusione.

Com’è nata l’idea di questo testo?

Ha avuto una gestazione abbastanza lunga, perché volevo parlare di qualcosa di importante, ma volevo anche far ballare le persone, fagli battere il piede a ritmo ed è sempre una sfida ardua, soprattutto d’estate. Ho pensato tanto a noi italiani, alla nostra situazione attuale, una sorta di dopoguerra, come nel film Italiani Brava Gente di Giuseppe De Santis, appunto. E a quello ho unito e raccontato una storia di inclusività, perché le persone hanno bisogno di sentirsi dentro a qualcosa e non più fuori. A buon intenditor….

Gli italiani sono i protagonisti, cosa ti senti di dire al tuo Paese?

Che è un Paese pieno di bellezza e che dovrebbe guardarsi intorno e capire che il mondo sta cambiando. Il cambiamento spaventa sempre, ma solo perché non lo si conosce. Io sono fiducioso su noi italiani.

Il lockdown ha portato ad un cambiamento radicale delle nostre vite, a te cosa ha lasciato questo periodo?

Inizialmente l’ho vissuta bene, poi col secondo lockdown ho accusato di più. Io ho sempre viaggiato tanto e sono un animale sociale. Ho i miei momenti di solitudine in cui penso, butto giù idee, ma poi ho bisogno di stare in mezzo alle persone. La gente mi ispira, la vita è l’energia sono fondamentali per me.

Che cos’è per te la musica?

È ispirazione e tanto sudore. Non mi ha mai regalato niente nessuno, ma ho avuto anche la fortuna di avere tante persone che hanno creduto in me. La musica è per me un modo di vedere il mondo. Il mio mondo.

Sei ancora molto giovane, ma hai già molte esperienze alle spalle, cosa diresti al Virginio dell’esordio e cosa vorresti dire a quello del presente?

Gli direi di essere meno testardo in alcune cose e di avere meno paura del giudizio degli altri. Oggi invece mi direi di continuare così.

Progetti futuri?

Imparare pian piano a vivere di più il presente.

BEATRICE MANOCCHIO