Amadeus si sta rilassando in vacanza: poco fa è apparso sul web un post in cui c’è una dedica per il suo grande amico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

La stagione televisiva di Amadeus è stata straordinaria. Il nativo di Ravenna, anche quest’anno, è stato il direttore artistico e conduttore del ‘Festival di Sanremo’. Il 58enne è sui social e condivide il profilo con la moglie Giovanna Civitillo. I due condividono molte cose con i followers, inclusi aspetti della loro vita privata. Non a caso il volto di Rai, un paio di settimane fa, ha condiviso online una fotografia in cui stava ricevendo una dose di vaccino contro il Covid-19.

Il conduttore è seguitissimo dai telespettatori per il suo sorriso, il suo talento e la sua simpatia. Nonostante la pandemia, il classe 1962 è stato bravissimo e si è comportato alla grande sul palco dell’Ariston. La sua spalla comica, Fiorello, ha sicuramente fatto la differenza: i due hanno formato una coppia profondamente amata. Direttamente sui network, Amedeo ha fatto velatamente una dedica al suo grande amico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Rai, Amadeus torna con le nuove puntate de I soliti Ignoti: la data

Amadeus e la dedica al suo grande amico: post da brividi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

LEGGI ANCHE –> Amadeus, il ricordo di Giovanna Civitillo versione ballerina | VIDEO

Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo hanno creato un post su Instagram per parlare di Fiorello. Il conduttore ha una maglia molto particolare e divertente: “Cercasi Fiorello. Possibilmente vivo”, recitano le scritte sulla magliettina. “Ho capito che … mio marito sente la mancanza del suo amico Ciuriiiiii“, ha scritto Giovanna nella didascalia utilizzando anche emoticon divertenti.

Fiorello e Amedeo hanno dovuto compiere una vera e propria impresa, guidando un Festival praticamente senza pubblico. Nonostante ciò, quella 2020 è stata l’edizione più social di sempre. Secondo le ultime indiscrezioni, il nativo di Ravenna potrebbe accettare un terzo incarico per la kermesse musicale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Qualche settimana fa, sul profilo di Giovanna e Amadeus, fu pubblicato un video per celebrare Fiorello in occasione del compleanno del comico. Il rapporto tra i due, quindi, va oltre il lavoro.