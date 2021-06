La Lombardo ha condiviso una foto in cui appare meravigliosa mentre scende delle scale in un bikini nero

Ambra Lombardo è bellissima e sensuale su instagram nella sua ultima foto. Indossa un bikini nero in cui appare sensuale e bellissima mentre scende dalle scale e sorride. Nelle stories poi mostra che ha scattato uno shooting proprio con quel bikini nero, a bordo piscina ed è incantevole. La maestra ed ex concorrente del Grande Fratello condivide spesso foto con didascalie profonde, citate da grandi opere della letteratura come l’Odissea. Oltre ad essere bella dunque è anche molto colta e preparata.

Ambra Lombardo e il messaggio di riposo

La Lombardo ha condiviso una foto in cui appare bellissima nella sua amata Sicilia, indossa un abito lungo azzurro e davanti a se ha la bella campagna. Nella didascalia scrive qualche parole rispetto all’anno passato e alla pandemia. “E stato un anno lungo. Intenso. Pieno. Dio mi ha dato la grazia del lavoro e di pagare i conti. Non vi rifilerò la solita omelia sul riposo meritato. Il riposo non è dovuto. C’è gente che lavora sempre e senza riposare mai. Non so se merito una vacanza. Ma casa mia sì. Merito l’odore acre della terra riarsa e delle balle di fieno, merito i muri a secco bianchi e roventi al sole Ibleo. Merito il vento di Scirocco tra i capelli. Li merito perché sono ancora capace di dargli valore, di ricordarmeli anche tra le frenesie di una vita a mille e di portarmeli sempre nel cuore.

Buone vacanze! Ricche o modeste, fuori porta o a casa propria, al mare, in campagna o in città. Soli o in compagnia. Comunque buone vacanze. A tutti”. Un augurio rivolto ai followers ma a tutti in generale, di godersi del relax che sia un giorno o un mese per ricaricare le energie dopo un anno travagliato e difficile. Non è l’unica frase filosofica e profonda che ha scritto sul suo profilo instagram la Lombardo. Infatti lei spesso scrive le piace ed è anche molto brava nel farlo. In un altro post infatti parla della felicità e lo fa in un modo molto profondo. “I latini dicevano che il riso abbonda nella bocca degli stolti. Io aggiungo e degli infelici. Non ho mai riso come nei momenti di infelicità. Quante risate infelici ho collezionato. E quante ne ho viste nei volti che ho incontrato. Quelli che soffrono ridendo non li conto più. Li osservo con tenerezza.

Eppure in questo superbo maestro della dissimulazione, scavando a fondo, ho trovato un tonico potente e un amuleto contro gli stronzi. Il sorriso vince. E l’ho capito al prezzo della solitudine. Vince…Sui dolori. Sulle delusioni. Sui dolori. Sulle delusioni. Sui giochi cattivi. Sui colpi sfortunati. Sugli incidenti di percorso. Sulle cattive compagnie. Sui bugiardi. Sugli invidiosi. Sugli errori fatti e sugli affronti subito”.