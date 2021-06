Antonella Elia e Vera Gemma, scoppia la polemica sul web – FOTO

E’ polemica su web tra Vera Gemma ed Antonella Elia. Le due donne infatti coinvolte in un botta e riposta senza precedenti.

Vera Gemma sicuramente è tra i personaggi che più ha lasciato il segno sia sull'”Isola dei Famosi” che fuori. Schietta, non si fa problemi a dire quello che pensa e soprattutto l’ottimo rapporto col proprio corpo non da tutti viene compreso. Di recente la figlia d’arte avrebbe scattato una foto, un tripudio di emozioni contrastanti in cui l’Eros domina.

Direttamente dalla propria abitazione, Vera è coperta solo da una parte di tenda della propria camera da letto ben notandosi alcune parti del corpo e creando un vedo e non vedo che ovviamente piace. Le scarpe, altissime e luccicanti conferiscono alla foto un ulteriore tocco glamour.

Vera Gemma, lo scontro con Antonella Elia: cosa c’è di vero?

Lo scontro a quanto pare sarebbe partito da una foto pubblicata da Vera che la immortala a letto mostrando le sue grazie. “Ma non è un po’ troppo???” commenta Antonella Elia. Proprio da questa provocazione sarebbe scoppiata la polemica, non tanto con Vera personalmente quanto piuttosto con i fans dell’ex naufraga.

Il commento ha originato un aspro dibattito: a parte le dichiarazioni di stima verso Gemma, qualcuno inveisce proprio contro la Elia, “Ti rendi conto che sei una iena che apre la bocca solo per far circolare l’aria?? Sei veramente ridicola davvero”. Vera non interviene e la Elia si difende dalle accuse. “Invidia zero te lo assicuro … solo repulsione dell’ipocrisia palese di molto ! Vera è una mia carissima amica da 20 anni e volevo arrivasse alla fine” controbatte l’opinionista ad uno dei tanti commenti.

Un modo per giustificare l’enorme confidenza tra le due donne e quindi la possibilità di dire quello che pensa, anche se con un altro commento avrebbe rincarato la dose arrivando persino a dire: “Stai diventandomi una por..star ma ti amo comunque e lo sai”.

Vera Gemma sarebbe intervenuta solo in un’occasione ammettendo come poco le importa di come stia diventando, mostrando ancora una volta di essere libera dagli schemi prefissati e imposti in questa bizzarra “società moderna”.