“Quindi frangia sì?” Aurora Ramazzotti, una settimana di fuoco – FOTO

Aurora Ramazzotti e la settimana di fuoco trascorsa tra amore e amici: la carrellata di scatti su Instagram

Aurora Ramazzotti è una dei personaggi più amati del mondo del web. Ha conquistato tutti per essere la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, per certi versi è stata considerata figlia e sorella di milioni di persone che hanno amato la relazione tra i suoi genitori che hanno fatto sognare in tantissimi e per molto tempo. Purtroppo la loro storia è giunta a capolinea dopo pochi anni, e di quell’amore è rimasta la piccola Aurora che nel corso degli anni è diventata grande ed è diventata sempre più amata sul mondo dei social quando è approdata in maggiore età.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Aurora Ramazzotti e la settimana di fuoco: “Frangia sì o no?”

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d i v i s o d a A u r o r a R a m a z z o t t i ( @ t h e r e a l a ur o r a g r a m )

Simpatica e divertente proprio come sua madre, ha imparato a farsi conoscere per la persona piena di talento e di personalità che è e che non ha bisogno di essere considerata figlia d’arte per farsi strada in televisione. Anche se bisogna ammettere che di recente non è stata proprio sotto ai riflettori, anzi. Sta continuando la sua carriera universitaria e intraprendendo una strada completamente diversa, nonostante i milioni di followers che la seguono su Instagram nonostante non sia una influencer.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Di recente ha confessato sui social di frequentare una scuola di canto perché è sempre stata la sua passione più grande, ha anche condiviso qualche video dove è evidente che il talento sia proprio ereditario. Ora che è finito questo anno di scuola, si prepara a godersi l’estate insieme ai suoi amici e al suo fidanzato: negli ultimi scatti sui social appare più felice e serena che mai. La sua preoccupazione è una sola: “Frangia sì o no?”.