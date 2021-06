Samanta Togni ha svolto per ben 12 anni il ruolo di ballerina di “Ballando con le stelle”: era una delle coach dello show condotto da Milly Carlucci

Samanta Togni è un personaggio storico del programma di Milly Carlucci “Ballando con le stelle” e per ben 12 anni è stata una delle coach di danza. La bella ballerina è stata anche al centro del gossip per via della sua relazione seppur breve con due persone all’interno dello show, ovvero Stefano Bettarini e Christian Panucci. L’anno scorso la Togni ha deciso di lasciare il suo ruolo di coach di ballo e ha deciso di iniziare a condurre. Solo poche settimane fa la ballerina ha deciso di confessare il motivo del suo abbandono alla trasmissione che l’ha vista crescere e migliorarsi puntata dopo puntata. Il suo addio al programma di Rai Uno ha a che fare anche la sua conduttrice Milly Carlucci.

Samanta Togni: le dichiarazioni su Milly Carlucci a proposito del suo addio a “Ballando con le stelle”

Samanta Togni ha dichiarato in un’ intervista di pochi giorni fa le seguenti parole a proposito del suo addio a “Ballando con le stelle”: “La vita di una ballerina è breve e il segreto è sempre lasciare un momento prima, affinché rimanga un po’ di nostalgia di te. La gente a volte ricorda l’ultima parte di una carriera, dimenticando tutto quello che c’è stato prima. Mi sarebbe dispiaciuto, ecco”.

Inoltre la ex ballerina del programma di “mamma” Rai ha affermato, a conclusione delle sue dichiarazioni che aveva chiesto a Milly Carlucci di farle fare un’altra mansione all’interno di “Ballando”, come giurata, ma lei le ha risposto picche. Per la conduttrice infatti la Togni può fare solo la ballerina. Un peccato vederla quindi abbandonare uno show che l’ha vista protagonista per tanto tempo.