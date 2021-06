Alba Parietti torna indietro nel tempo e su Instagram spunta un ricordo che ancora oggi fa emozionare il web, un video meraviglioso

Alba Parietti è una nota opinionista e un personaggio dello spettacolo di successo. Ha fatto molto parlare di lei nel corso della sua vita, tra amori e storie iniziate, amicizie e tanto altro.

Oggi è una mamma meravigliosa, molto apprensiva e sempre attenta alle esigenze di suo figlio, nonostante abbia quasi quarant’anni ed abbia una propria famiglia. Per la donna Francesco Oppini rimane sempre il suo piccolo bambino da proteggere.

Alba Parietti a “Ballando con le stelle”, divina – VIDEO

Da qualche ora gira la notizia di un suo ritorno a “Ballando con le stelle”, il web infatti ne ha parlato dopo aver visto il video da lei pubblicato su Instagram.

Si tratta di un filmato di qualche anno fa, quando la donna ha partecipato al programma con ottimi risultati. In questo post mostra il suo ballo preferito, insieme al compagno di squadra e con un vestito rosso lungo che le scivola lungo il corpo.

Le sue forme, nonostante l’età, sono ancora perfette e fanno invidia a tante giovani di oggi. Alba Parietti è di una bellezza unica e fuori dal comune. Sa come vestirsi e cosa le sta meglio. Non rinuncia mai al trucco e all’eleganza, donne di classe come lei ce ne sono poche in giro.

“Splendida e brava” commenta qualcuno sotto al video diventato molto popolare. Chissà se l’opinionista non abbia un po’ di nostalgia?

In molti sperano di poterla rivedere in qualche reality, alcuni pensano anche al “Grande Fratello Vip”, visto il successo del figlio nell’ultima edizione. Per il momento non abbiamo notizie al riguardo, ma in un futuro sarà la stessa Parietti a condividere con i fan tutte le novità per la prossima stagione televisiva.