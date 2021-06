“Beautiful”, anticipazioni puntata 27 giugno: la decisione di Katie

Beautiful, anticipazioni 27 giugno: Quinn è riuscita nel suo intento. Sia Ridge che Katie prendono una decisione importante.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Katie lasciare la casa di Brooke, sconvolta dal video che ritrae la sorella ed il marito intenti a baciarsi. Il filmato è stato caricato da Quinn sulla cornice digitale di casa Forrester ed è apparso davanti a tutti durante la cena in onore di Ridge e Brooke. Dopo averlo visto, anche Ridge ha lasciato la casa sconvolto, rifiutandosi di ascoltare le scuse della moglie. Adesso che la relazione tra i due sembra veramente giunta al capolinea, per Shauna si aprono nuove possibilità. Peccato che la Fulton non sappia nulla della crisi in atto e si stia apprestando a lasciare Los Angeles. Quinn ricorda a Ridge che è ancora in tempo per fermarla.

Beautiful, anticipazioni 27 giugno: Ridge parte con Shauna?

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Brooke si recherà da Quinn per fronteggiarla. Bill cercherà invece di riconciliarsi con Katie, ma lei non sembrerà disposta a perdonarlo.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo inoltre che Ridge tenterà di fermare Shauna, ormai in partenza per Las Vegas. Lo stilista agirà d’istinto e chiederà alla Fulton di lasciare Los Angeles insieme a lui. Shauna si sentirà lusingata dalla proposta, ma declinerà: per quanto sia indubbiamente innamorata di Ridge, non vuole essere il suo “chiodo schiaccia chiodo”. Anche la relazione dei due è arrivata ad un punto morto? Cosa farà adesso Quinn per tentare di sbloccare la situazione?

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, domenica 27 giugno, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.