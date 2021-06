Belen Rodriguez, si avvicina il primo incontro con Luna Marie: “Sto per esplodere”

Belen Rodriguez. La bellissima modella e conduttrice tv argentina è agli sgoccioli della sua seconda gravidanza. Racconta come sta vivendo gli ultimi giorni prima di conoscere la sua piccola Luna Marie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

I mesi sono stati strappati velocemente dal calendario e la bellissima modella e presentatrice televisiva Belen Rodriguez è giunta agli sgoccioli della sua seconda gravidanza.

Tutto il periodo di attesa della secondo genita, Luna Marie, è stato ampiamente documentato dalla stessa showgirl argentina attraverso i suoi canali social: le ecografie, l’attesa, le cure del futuro neo papà, Antonino Spinalbese, e del fratellino maggiore, il piccolo Santiago (avuto dal primo marito, il ballerino e conduttore Stefano De Martino).

Belen ci informa di essere arrivata serenamente alle 36^ settimana di gestazione: come sta vivendo questi attimi?

Belen Rodriguez. Ci siamo: la secondogenita è in arrivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Come tutte le mamme in attesa, anche Belen Rodriguez è impaziente di conoscere la sua piccolina, la secondogenita Luna Marie.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Mediaset cambia tutto, arriva Gerry Scotti nel ruolo più in vista

Complici anche le temperature afose degli ultimi giorni, la modella e showgirl mostra un po’ d’insofferenza e annuncia su Instagram ai suoi 10 milioni di follower: “Sto per esplodere”.

É arrivata alla 36^ settimana. Il primo figlio, Santiago, è nato alla 37^ (come lei stessa ricorda). Belen al momento si trova in villeggiatura in una villa sul lago di Como allaricerca di un po’ di sollievo insieme al compagno, l’hairstylist Antonino Spinalbese, e ai genitori Veronica e Gustavo.

Proprio la madre è sempre stata una presenza imprescindibile nella vita della modella e nella cura del nipotino. Sarà così anche per il futuro nuovo membro di casa Rodriguez. “Mia madre che abita vicino a casa mia, fa l’insegnante, ha molta pazienza e spesso mi aiuta – ha raccontato in precedenza la presentatrice argentina – “Posso dire che mio figlio non è mai andato a letto con qualcuno che non appartenesse alla famiglia. Veniva sempre con me anche al lavoro, facendo ore a volte assurde, ma così stavamo insieme: potevo allattarlo, vederlo dormire, era molto piccolo ed era importante per me averlo sempre al mio fianco”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Alberto Matano piange in diretta: il motivo ha commosso anche i fan

Questa seconda gravidanza è arrivata in un periodo meno impegnato nella vita di Belen che passa le sue giornate a riposo (come testimoniato nelle Instagram Stories).

Caso contrario fu per Santiago: “Per lui non ho preso ferie perché mi piace stare in movimento. Inoltre il mio non è un lavoro stabile, se rifiuti un programma allora non ti aspetta necessariamente il successivo”.