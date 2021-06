Arisa ha condiviso un nuovo scatto su Instagram in cui si è mostrata in costume lasciando i fan senza fiato. Subito è boom di like e commenti.

Costume intero bianco, trasparenze incredibili, fascino unico. Arisa ha lasciato senza fiato i fan con il suo ultimo scatto postato sulla sua seguitissima pagina Instagram, che conta più di 852 mila follower. Classe 1982, di Genova, la cantante condivide ogni giorno scatti di vita personale e professionale, tra attimi dalle sue esibizioni a momenti di relax.

Amatissima dal pubblico, l’artista ha conquistato negli anni i fan grazie al suo talento e il suo timbro unico. Con l’ultimo post ha ricordato la prima data del suo tour di domani a Bergamo e dato il buongiorno ai suoi fan in un modo inaspettato. L’artista si è mostrata intenta ad uscire dalla piscina stupendo tutti per il costume indossato.

Arisa: il costume bianco lascia senza fiato

