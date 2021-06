Cecilia Rodriguez lascia il web senza parole, chi non vorrebbe un risveglio così? Pioggia di like e commenti per la modella

Cecilia Rodriguez è una delle modelle più seguite sui social e non solo, ormai è diventata un personaggio pubblico e insieme al suo fidanzato Ignazio Moser regalano sempre grandi emozioni.

I due si sono conosciuti qualche anno fa in una delle edizioni del “Grande Fratello Vip”, lei era fidanzata con il modello Francesco Monte ma lo ha lasciato in diretta per conquistare l’altro gieffino.

E’ passato del tempo da quell’episodio, è avvenuta una pandemia, ma il loro amore è vivo e duraturo.

Cecilia Rodriguez: il risveglio più bello – FOTO

