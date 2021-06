Chiara Ferragni e Fedez separati. Lei in Grecia e lui “la tradisce” con un’altra

Chiara Ferragni. La talentuosa influencer italiana si trova in Grecia per un progetto strepitoso. Il marito Fedez però non è insieme a lei. Come mai? Scopriamolo

Chiara Ferragni ha tutta l’intenzione di suscitare grande invidia nei suoi 24 milioni di follower su Instagram. La bellissima influencer italiana sfoggia un fisico mozzafiato a soli tre mesi dal parto della sua secondogenita, la piccola Vittoria.

L’occasione per mostrare la sua forma ritrovata in tempi record è presto servita: si trova, infatti, in una location unica. L’imprenditrice digitale, dopo aver scelto ultimamente sempre l’Italia per i suoi periodi vacanzieri, questa volta ha puntato tutto sulla Grecia. Ha recentemente pubblicato immagini strepitose in un resort di lusso (l’ Hotel Amanzoe) incastonato tra uliveti e il profondo blu del mar Egeo.

Bikini mozzafiato e leggiadri vestitini con lo sfondo di un’architettura che richiama il classicismo del Partenone. Se pensate che sia solo svago, vi sbagliate. La Ferragni è una stacanovista nata, i suoi progetti sono altri.

Chiara Ferragni: i progetti in Grecia. Dov’è Fedez?

Chiara Ferragni si sta concedendo dei momenti di svago e relax in Grecia ma la sua visita all’estero non è stata programmata solo per scopi vacanzieri.

La talentuosa imprenditrice, infatti, tra una tintarella e l’altra, è arrivata ad Atene per inaugurare il suo temporary bar in collaborazione con Nespresso. Il progetto nella capitale greca segue il medesimo avvenuto nei giorni scorsi a Milano, Madrid e Tel Aviv. Non è sola: insieme a lei tutta la sua crew di collaboratori ma, guardando bene i suoi post, si nota un grande assente. Suo marito Fedez non è con lei, come mai?

Il rapper sta mietendo successo nel nostro paese grazie al suo ultimo singolo “Mille”, arrivato al numero 1 della classifica FIMI. Mentre la Ferragni è in Grecia, lui è in un’altra location suggestiva: il Castello Aragonese di Otranto in Puglia.

Il cantante è stato impegnato nell’evento musicale “Battiti Live 2021”. Insieme a lui un’altra donna. Si tratta della mitica Orietta Berti, sua partner insieme ad Achille Lauro nel cantare la loro hit dell’estate.