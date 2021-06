Riconferme e nuove entrate nella classifica FIMI di questa settimana che ancora una volta annuncia gli album e i singoli più ascoltati e venduti in Italia

Attraverso la classifica FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) ogni settimana è possibile dare uno sguardo agli album e ai singoli più apprezzati del momento. In particolar modo in questo periodo dell’anno la competizione è alle stelle per aggiudicarsi il titolo di tormentone dell’estate. Chi ci riuscirà? Questa settimana tante riconferme contornate da alcune sorprese. Ecco chi sono gli artisti che sembrano non riuscire a farsi battere da nessuno.

Sono ancora loro i più ascoltati: ma sul podio anche una new entry

Resta invariata la prima posizione di entrambe le classifiche di questa settimana. In vetta agli album c’è sempre lui, Sangiovanni, secondo classificato all’ultima edizione di Amici. Con il suo omonimo EP di debutto è da oltre sei settimane sul podio, e nemmeno gli artisti del momento, i Maneskin, sembrano riuscire a batterlo.

La band vincitrice dell’Eurovision che sta conquistando a suon di record il mondo intero si trova infatti alla seconda posizione. Il loro album “Teatro d’Ira Vol I” continua a macinare ascolti e vendite, restano fisso nella Top 10 mondiale di Spotify. Al terzo posto della classifica FIMI risale invece Rkomi con “Taxi driver“.

Il giovane Sangiovanni è inarrestabile e continua a dominare anche la classifica dei singoli con la sua “Malibù“, restando fisso alla seconda posizione. Gli unici che sono stati in grado di surclassarlo sono stati Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro con il loro singolo “Mille“. Il brano può essere considerato uno dei tormentoni di questa estate e per la seconda settimana consecutiva dalla sua uscita è al primo posto dei brani più venduti e ascoltati.

“Felicione“, scrive Fedez su Instagram che festeggia facendo verticali sul prato, soddisfatto di vedersi ancora in vetta. Nuova entrata sul gradino più basso del podio: al terzo posto entrano Blanco e Sfera Ebbasta con la loro collaborazione “Mi fai impazzire“. Da ammirare la salita di Elettra Lamborghini -dall’ottavo al quarto posto- sempre più vicina al podio con la sua “Pistolero“, che impazza sui social.

Ma la competizione estiva è appena iniziata, nelle ultime settimane numerosi altri artisti hanno infatti rilasciato i loro singoli. Vedremo se riusciranno a battere gli attuali colossi.