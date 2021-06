Claudia Ruggeri al mare sullo scoglio in bikini, spettacolare-FOTO

La Ruggeri è magnifica su instagram nella sua ultima foto sugli scogli in bikini, è una bomba di sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Claudia Ruggeri ha condiviso una foto su instagram una foto al mare dove appare sensuale e bellissima con indosso un bikini nero. Alle spalle ha il mare e un panorama incantevole. Oggi la Ruggeri ha anche festeggiato 4 anni di matrimonio con suo marito. Ha condiviso nelle stories delle foto del matrimonio in cui appare incantevole con al braccetto suo padre. La Ruggeri è in vacanza e scatta delle foto meravigliose e sensuali sulla spiaggia in topless, che incanto.

LEGGI ANCHE>>>Schianto in Galleria, muiono due giovani ragazzi

Claudia Ruggeri e la sua estate bollente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Francesca Fialdini, inizia il countdown: le sue forme sempre in primo piano – FOTO

La Ruggeri è in vacanza, dopo la stagione televisiva con Avanti un altro, si gode un pò di relax al mare con la famiglia. Il 15 giugno ha condiviso una foto a cena con suo cognato Paolo Bonolis, in occasione del suo compleanno. Nello scatto lei guarda il telefono seduta al tavolo mentre lui viene baciato da due donne. Lei scrive ironicamente:”Last night i tuoi 60 Paolo Bonolis sei un pischello. Mentre le altre ti baciano io controllo il tutto”. Poi condivide una foto con suo marito sul lettino della spiaggia e sono dolcissimi oltre che innamoratissimi. Poi ovviamente non mancano i scatti sensuali della bella Ruggeri per la gioia dei suoi fan.

Prima condivide una foto di spalle immersa nella natura, mostrando un lato B da urlo. Poi si mostra in piscina con un ciambellone gonfiabile pronta a tuffarsi. Insomma la sua estate è cominciata bene e si prospetta rilassante e piacevole, proprio come dovrebbe essere. Nelle didascalie delle foto, la Ruggeri scrive:“Li dove non possono arrivare i sogni”, “Ho fame di cose vere”. Le sue frasi sono sempre profonde e mai superficiali. La Ruggeri è una donna che non si ferma certo alle apparenze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Oltre ad essere a nota bonas di Avanti un altro, lei sta studiando medicina al momento per ottenere la laurea. Un percorso difficile ma interessante e che sicuramente porterà gioia e soddisfazione alla showgirl, aprendole anche altre porte nel mondo del lavoro in un altro ambito. Anziché Miss Claudia Ruggeri, bisognerà chiamarla Dottoressa Claudia Ruggeri.