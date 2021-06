Dayane Mello è una delle showgirl più amate del mondo dei social. Ha conquistato tutti con la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip

Dayane Mello è sicuramente uno dei volti di questo momento. La modella brasiliana ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove ha avuto modo di farsi conoscere da tantissime persone che da lì hanno cominciato a seguirla e ad apprezzarla indipendentemente dalla sua oggettiva bellezza. Ad oggi ha più di un milione di followers che la segue ogni giorno in tutto quello che fa, sia per quanto riguarda la sua vita professionale che la sua vita privata, che trascorre circondata da amici e insieme alla sua piccola Sofia nata dalla relazione con Stefano Sala anni fa.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Dayane Mello, sempre più bella. Lo scatto che ha fatto impazzire il web

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a D a y a n e M e l l o ( @ d a y a n e m e l l o r e a l)

Dayane ha cambiato totalmente la sua vita grazie a questo reality, che aveva intenzione di vivere con leggerezza e magari cercando un amore che fino ad ora non è stata ancora in grado di trovare. Purtroppo non è riuscita a trovare quello che cercava ma in compenso ha vissuto tantissime amicizie che si è portata dietro nella vita. Ad oggi si sta godendo l’inizio della sua estate con le persone che più ama e ogni scatto che pubblica sui social fa impazzire i suoi followers. Come l’ultimo che ha pubblicato: in bikini e in compagnia di un meraviglioso cane, ha conquistato i suoi numerosi fans su Instagram.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Dayane sui social è sempre più seguita e apprezzata, infatti ogni scatto riceve migliaia di likes e commenti. L’affetto è qualcosa che a Dayane, per fortuna, non manca: grazie al reality, ha trovato tantissime persone disposte a sostenerla e a difenderla sempre.