Eleonora Pedron ritorna su Instagram e stende tutti con una foto da favola. I fan sono tutti pazzi di lei e della sua bellezza

Eleonora Pedron si candida come futura presentatrice di Miss Muretto. “Se ripartirà, vorrei essere io a presentarlo”, così ha detto ad Alassio davanti al suo pubblico e alla presenza del sindaco Angelo Galtieri.

L’ex Miss Italia è stata in città per la presentazione del nuovo Nissan Qashqai e per l’occasione ha firmato la sua piastrella che sarà inserita su quel Muretto dal quale il concorso prende il nome.

Sarà piazzata in una posizione davvero speciale: accanto a quella di Sandra Mondaini. “Sandra e Raimondo mi incoronarono Miss Italia – ha ricordato la Pedron – Con loro c’era anche Carla Fracci. Ho un ricordo speciale di quel momento, lo porterò sempre nel mio cuore”.

Eleonora Pedron, lo scatto d’estate che conquista

Eleonora Pedron delizia il pubblico di Instagram con uno scatto meraviglioso. Un bellissimo primo piano che come sempre la incorona come una delle reginette dei social. L’ex compagna di Max Biaggi che proprio oggi compie 50 anni, non scrive molto a corredo del suo scatto. Soltanto “Estate” per descrivere un momento di questo caldo sabato pomeriggio.

Capelli che le scendono intorno al viso, occhio di un azzurro meraviglioso che ti rapiscono e una camicetta con uno scollo delicato che lascia intravedere poco o nulla. Una foto natural con la quale la bella ex Miss Italia conquista tutti i suoi follower. Poco trucco, sguardo deciso e qualche ciocca di capelli che le riga il viso. Ma come spesso accade, basta poco per piacere e piacersi e questo è di certo il caso della Pedron.

Tantissimi i commenti che le arrivano sotto il suo post, alcuni dei quali molto in vista. Tra i primi a commentare Tosca D’Aquino e il suo Fabio Traiano che aggiunge un cuore rosso.

I suoi fan le mandano emoticon e complimenti di ogni genere. C’è chi non riesce a resistere davanti a tanta bellezza ed esclama: “Mi fai morire”.