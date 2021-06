Elettra Lamborghini spiazza tutti con una confessione che nessuno avrebbe detto. La malattia e le difficoltà

Elettra Lamborghini sta facendo ballare tutti con la sua nuova hit, Pistolero. Per molti è la canzone dell’estate, con il divertentissimo balletto che imperversa su Tik Tok nel quale grandi e piccoli si cimentano. La speranza? Di colpire così tanto la Tweerking Queen e finire sulle sue Instagram Stories.

All’inizio i progetti in musica dell’ereditiera erano diversi. In estate sarebbe dovuto uscire un intero album “ma la situazione pandemica in atto mi ha un po’ scoraggiata – ha rivelato in una recente intervista – Così ho preferito puntare su un pugno di canzoni nuove, tra cui Pistolero, lasciando il resto nel cassetto”.

Perché la scelta di Pistolero? Anche su questo Elettra Lamborghini ha sorpreso. La sua volontà era far ballare tutti in spiaggia e confrontandosi con suo marito Afrojack non ci sono stati dubbi. Pistolero era la canzone giusta: “Gli ho fatto ascoltare due potenziali tormentoni e m’ ha detto: punta su Pistolero” ha rivelato. E lui che di musica se ne intende non si sbagliava affatto.

Elettra Lamborghini, la verità dopo la malattia

Un momento d’oro, insomma, per Elettra Lamborghini che dopo la sua partecipazione come opinionista a “L’isola dei famosi” è tornata a far sognare e ballare con il suo sound. Ma non sempre è andato tutto bene per lei. C’è stato un periodo non facile nei mesi scorsi.

Come sappiamo l’ereditiera ha contratto il Covid ed è dovuta rimanere a casa, anche per le prime puntate del reality show di Canale 5. Lei non si è mai buttata giù, e in tv e sui social si è fatta vedere sempre positiva ed ironica come nel suo stile.

Ma non tutto è come sembra. È stata proprio Elettra a rivelare il momento veramente difficile che lei ha cercato di nascondere a tutti i costi. Parlando della sua partecipazione a “L’Isola” a Il Giorno ha detto: “È stata una bella esperienza, ma dura, soprattutto all’inizio, per via del Covid”.

Una malattia che la cantante, per sua ammissione, ha un po’ sottovalutato: “e per un mese ne ho accusate le conseguenze – ha sottolineato v- Non stavo bene, anche se in tv cercavo di non darlo a vedere”.