Elisabetta Gregoraci: la nuova superstar di “Sanremo” 2022

La showgirl Elisabetta Gregoraci potrebbe avere un ruolo di primo piano al Festival di Sanremo 2022, tutte le news sulla sua nuova superstar.

La mediterranea bellezza della showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci presiederà con molta probabilità alla prossima edizione del Festival della musica italiana. Il “Festival di Sanremo“, condotto nella sua ultima edizione dal duo di conduttori composto da Amadeus e Rosario Fiorello, affiancati dall’iperbolica presenza del noto calciatore svedese Zlatan Ibrahimovic, stavolta si appresterebbe a cambiare i suoi scenari.

La soubrette classe 1980 ha dunque dichiarato a tal proposito quali saranno i suoi progetti. Nel corso di una recente intervista rilasciata all’amata trasmissione condotta da Mara Venier, quel salottino Rai di “Domenica In” che tutti conoscono, e dopo la sua ultima esperienza televisiva al “Grande Fratello Vip“, adesso attraverso le sue storie su Instagram Elisabetta afferma di essere pronta per tuffarsi nella nuova sfida.

Leggi anche —>>> Elettra Lamborghini e il suo momento più difficile: “Non stavo bene, anche se..”

Elisabetta Gregoraci a Sanremo 2022: il nuovo volto di una showgirl

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Potrebbe interessarti anche —>>> Gomorra 5: la sua data d’uscita e tutte le novità

Le proposte giungono con emozionane alla meravigliosa showgirl italiana. Spingendosi finanche nel merito di una sua futura partecipazione al Festival. Elisabetta ha perciò voluto cimentarsi nelle ultime ore in un’esaustiva quanto dolcemente ironica risposta al mordente quesito.

“Conduttori di Sanremo?“, avrebbe inizialmente domandato lei al pubblico. Riferendosi al contempo ad un intervento messo appunto da una delle sue fan page. “Conduce, balla, canta, autoironica, è bella da paura, mai altezzosa”, riporta il post dedicatole con tanto di sua citazione. E soprattutto “umile”, si conclude a suo riguardo leggendolo. Una domanda che, seppur indiretta, merita una risposta che equivalga la consapevolezza dei suoi talenti, appena citati. Elisabetta risponderà difatti: “Betta says why not?“. Parlando così del suo prossimo futuro, anche lei indirettamente, ma attraverso una delle sue ultime pubblicazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

La notizia, che sembrerebbe poter diventare ufficiale da questo momento in poi, sembra che abbia già visibilmente emozionato i suoi ammiratori. Nel frattempo il suo sarà un gioioso, seppur eventuale, “sì” a quella che il prossimo anno diverrà la futura edizione del Festival stavolta dal suo punto di vista direttamente dal palco dell’Ariston.