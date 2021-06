Esplosione nel motore di un aereo in volo, il pilota in servizio per quella tratta sulla linea Roma-Catania ha tentato tutto il possibile.

Nella serata di ieri, 25 giugno, un improvviso scoppio al motore di un aereo di linea, nel corso di una rotta Roma – Catania, ha fatto pensare al peggio. L’esplosione di uno dei motori si sarebbe verificata durante il tragitto. A soli pochi minuti dal decollo.

L’equipaggio in volo, composto da 42 persone, e lo stesso il pilota, il cui intervento pare sia stato considerato di maggior rilevanza per la manovra svolta durante l’emergenza, e nel tentativo trarre in salvo se medesimo quanto i passeggeri a bordo, si sono immediatamente accorti di un malfunzionamento.

Esplosione aereo di linea in volo: Roma-Catania, le dinamiche

Si tratta di una vera e propria tragedia sventata. E per il breve arco temporale di pochi minuti. Se l’anomalia ai motori si fosse rivelata poco più tardi nulla nega che le cose sarebbero potute andare diversamente. Rendendo l’operazione un problema più difficoltoso. E con cui fare i conti. Sono stati perciò attimi di panico quelli provati dal pilota. Secondo alcune testimonianze pare che l’uomo, dopo aver avvertito lo scoppio del motore, e resosi fortunatamente conto di essere abbastanza vicino all’aeroporto di Catania, avrebbe optato con prontezza per ricorrere ad una manovra d’emergenza.

Il pilota dell’aereo i n questione ha così deciso di tornare repentinamente sul luogo del decollo in Sicilia. Per tentare però questa volta un atterraggio. Il velivolo di medie dimensioni, ed appartenente alla compagnia aerea Bulgarian Air Charter e diretto all’aeroporto di Roma Fiumicino, è poi riuscito miracolosamente ad atterrare. Accolto con felicità di tutti i presenti sulla pista dell’aeroporto di partenza. E’ stato successivamente posto ad accurati controlli da parte di alcuni tecnici incaricati. I quali hanno dimostrato l’insorgenza di un ingente guasto ai motori.

Per concludere, secondo quanto è stato accertato nelle ultime ore, pare che tale aereo di linea trasportasse per lo più al suo interno degli agenti di polizia in servizio. A quanto pare in viaggio al momento dell’incidente di percorso per ragioni umanitarie.