“Espressione da birichina” Elisa Isoardi colta in flagrante – FOTO

Elisa Isoardi bellissima nella sua semplicità. I fans sono pazzi di lei, ma un utente nota un certo particolare.

Due giorni fa la bellissima Elisa Isoardi postava una foto sul suo seguitissimo profilo social immortalando il momento del vaccino e palesando una certa soddisfazione per il gesto compiuto, sia per sé che per la collettività. “Bella anche nel vaccino!!!! Testimonial” commenta il collega Massimiliano Rosolino, insieme nell’ultima edizione de “L’isola dei Famosi” seppur con ruoli diversi.

Ovviamente non tutti hanno accolto con favore questa foto, i no vax infatti avrebbero dichiarato “Se non fai la foto il vaccino non fa effetto…” o ancora un commento ancora più diretto, “Mancavi tu con la foto🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️”.

Elisa Isoardi, il dettaglio non è passato inosservato

La bellezza di Elisa e la semplicità mette tutti d’accordo, camicia bianca leggerissima e fresca a cui ha abbinato una canotta basic nera con bretelle sottili. Outfit sempre semplice anche in quest’ultimo post in cui appare in tutto il suo splendore, misteriosa potremmo definirla perché non sappiamo cosa e chi catturi la sua attenzione.

La conduttrice infatti viene “paparazzata” mentre mangia un grissino e lo sguardo non è rivolto verso l’obiettivo. “Espressione da birichina” così commenta qualcuno sul web proprio per sottolineare e descrivere al meglio il viso di Elisa. L’outfit è molto scuro e casual, si intravede – perché seduta al tavolo di un locale – un pantalone nero, una t-shirt della stessa tonalità ed una sciarpa leggera grigio scuro.

Senza trucco, i capelli sono lasciati liberi naturalmente, sta davvero bene. “Sei una bellissima donna complimenti fisico strepitoso” uno dei tanti commenti destinati alla Isoardi.

Bella e apprezzatissima sui social, ma questa foto ha sollevato non poche critiche, i followers infatti hanno lamentato il colore di capelli di Elisa, in molti a consigliarle infatti di rifarsi mora, accetterà il consiglio?