Eva ha appena postato una fotografia pazzesca sui social network: l’ex attrice dei film a luci rosse piazza il suo incredibile décolleté in primissimo piano.

Eva è arrivata all’obiettivo che si era inizialmente prefissata: la nativa di Gyor ha raggiunto quota 1 milione di followers su Instagram. Gli utenti che la seguono sono sinceramente fortunati: la star ungherese pubblica ogni giorno contenuti da infarto in cui mostra con una facilità imbarazzante il suo incredibile corpo.

Le curve dell’ex attrice dei film a luci rosse sono pazzesche, proprio come 20 anni fa. Questa sera, però, la classe 1972 ha davvero esagerato: la foto in cui indossa un micro bikini e piazza il suo décolleté devastante proprio in primo piano ha provocato diversi mal di testa.

Eva, il bikini non è adatto ai deboli di cuore: décolleté devastante

Eva, ancora una volta, ha catturato l’interesse di tutti condividendo una fotografia spettacolare sui social network. Su qualche vocabolario, vicino alla parola sensualità, si trova il nome e il cognome della star ungherese. La posa devastante manda al manicomio gli utenti, ma non è finita qui.

La nativa di Gyor piazza il suo décolleté da cardiopalma proprio in primissimo piano: le forme dell’attrice e showgirl sono troppo esplosive e rompono gli schermi degli smartphone. La diva chiude con delicatezza i suoi occhi e poggia il suo viso su un lato. Le sue labbra a cuoricino, inoltre, sono irresistibili e mandano in subbuglio Instagram. ” Stasera gioca l’ Italia. Voglio che mi scriviate il vostro pronostico riguardo il risultato. Vediamo chi sarà il più bravo ad indovinare“, ha scritto nella didascalia. Questa sera è in programma la partita tra l’Italia di Roberto Mancini e l’Austria: i tifosi azzurri sperano in un altra notte magica.

La 48enne, qualche giorno fa, decise di mostrare al mondo il suo panoramico fondoschiena: il fisico della showgirl merita tantissimi applausi.