Mentre si prepara alla nuova edizione di Temptation Island, Filippo Bisciglia svela un retroscena inedito che ammette non dimenticherà mai

Si trova attualmente impegnato in Sardegna a terminare le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island, ma ormai Filippo Bisciglia è pronto alla messa in onda. Il reality partirà con la prima puntata mercoledì 30 giugno quando i telespettatori saranno catapultati nel viaggio dei sentimenti delle sei coppie di questa nuova edizione. In attesa di rivederlo in azione il presentatore si è lasciato andare ai ricordi e ha voluto svelare un retroscena inedito. Un ricordo che ammette non dimenticherà mai. Ecco di cosa si tratta.

Il falò che Filippo Bisciglia ricorderà per sempre

Tra edizioni nip e vip il reality di Canale 5 è giunto alla sua nona edizione, la settima per Filippo Bisciglia. Nel corso degli anni il conduttore ha assistito allo scoppio e alla riappacificazione di numerose coppie, con non pochi colpi di scena.

Un momento in particolare vede Filippo coinvolto nelle dinamiche, ovvero quello del falò. Nel corso delle settimane i fidanzati e le fidanzate si ritrovano a dover guardare le immagini dei loro rispettivi partner e di quello che accade nel villaggio accanto al loro. Ed è sempre davanti al fuoco che le coppie si rincontrano al termine dell’esperienza, arrivando spesso delusi o arrabbiati.

Di tutti i falò ai quali ha assistito il conduttore ce ne è uno che non dimenticherà mai. Lo ha confessato durante un’intervista rilasciata a Chi. “Uno in particolare non lo dimenticherò mai. Nella seconda edizione, quello tra Emanuele e Alessandra“, confessa. La coppia, dopo la decisione di lasciare il programma separati e la volontà di lui di conoscere meglio una delle tentatrici single, è stata protagonista di un colpo di scena.

“Nella notte ci ha ripensato e ha chiesto di rivedere Alessandra, ma non sapevamo se lei avesse accettato” -racconta- “lui insiste, si prende le sue responsabilità e ammette tutto“. Poi la confessione: “Durante quel secondo falò lui piangeva e piangevo anche io“. I due decisero di darsi una seconda possibilità. “Oggi sono sposati con tre figli” racconta Filippo che rivela di amare la verità delle dinamiche del programma.

Quali sorprese riserverà invece questa edizione di Temptation Island? Per scoprirlo l’appuntamento è per ogni mercoledì in prima serata su Canale 5.