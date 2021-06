Francesca Fialdini sta per chiudere una stagione ricca di ascolti ma nell’attesa mostra una foto che fa impazzire il web, che stile

Per Francesca Fialdini il lavoro ancora non è finito, manca sempre meno alle vacanze ed è per questo che la donna ha iniziato il countdown. La conduttrice sta portando a termine una stagione senza precedenti di “A ruota libera” che mai come quest’anno ha ottenuto importanti risultati.

Carismatica e di classe, la presentatrice sa come conquistare il pubblico che la segue e come convincere i telespettatori nuovi. Il talento c’è e si nota sotto ogni punto di vista.

I suoi fan su Instagram non sono molti, poco più di centocinquantamila, ma per la Fialdini non è questo quello che conta. L’importante è trasmettere qualcosa al pubblico e lasciare il segno.

Ad ogni modo non perde occasione di mostrare ai follower degli scatti meravigliosi, in primo piano e non, da sola o in compagnia. L’ultimo post ha già fatto il giro del web e e il suo sorriso è virale.

“Ultimo week end di fuoco a Roma. Tra le alte temperature, le ultime puntate di stagione su #raiuno e @rairadio2 e i progetti galleggianti del prossimo futuro – scrive – ho la testa piena di idee, le proteggo con una bandana”.

Una canotta nera le sfiora le sue forme messe in primo piano e una bandana colorata la ripara dal caldo e il sole cocente. Semplicità e naturalezza sono parte di lei e la rendono straordinaria. “Sei sempre sul pezzo” scrive qualcuno sotto alla foto.

I fan non vedono l’ora di scoprire cosa bolle in pentola per la nuova stagione televisiva e in particolare per la conduttrice Francesca Fialdini. E poi sono curiosi di vederla in una versione più sensuale, con un cocktail in riva al mare. L’attesa è quasi finita, manca sempre meno e la presentatrice è pronta a sfoggiare il suo lato migliore.