Georgina Rodriguez non sbaglia mai un colpo sui social network: la modella ha appena condiviso una foto in cui indossa un vestitino super attillato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Georgina Rodriguez non è famosa nel mondo soltanto per essere la compagna del fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo, ma anche perché è una delle modelle più belle ed esplosive del mondo intero. La nativa di Buenos Aires è estremamente sensuale e il suo fisico non ha praticamente punti deboli.

La 27enne ogni giorno si diverte a far perdere la testa ai suoi tantissimi followers condividendo scatti bollenti ed infuocati in cui mette in mostra le sue forme da sballo e le sue curve stupefacenti. L’argentina è pronta per le vacanze e si presenta in aeroporto con un outfit scosciato ed attillato: la foto apparsa poco fa sul suo profilo è già passata di schermo in schermo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elisabetta Gregoraci, il reggiseno non c’è: è di una bellezza disarmante. Che classe – FOTO

Georgina Rodriguez, scatto bollente: outfit scosciato e posteriore da urlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ——-> “Espressione da birichina” Elisa Isoardi colta in flagrante – FOTO

“Pronta per l’estate”, ha scritto la Rodriguez nella didascalia. Georgina si trova proprio vicino all’aeroplano ed è in procinto di partire. La ragazza indossa un vestitino completamente scosciato: le sue gambe chilometriche sono per la metà scoperte. Come se non bastasse, l’outfit mette in evidenza il suo posteriore illegale.

Come al solito, anche il post odierno ha raccolto numeri stratosferici. L’immagine ha già inanellato 1,1 milioni di cuoricini e più di 4.900 commenti. La classe 1994 ha estimatori in tutto il mondo: sotto ai suoi post si leggono elogi in lingue diversissime tra loro. L’argentina, qualche tempo fa, rilasciò alcune dichiarazioni al Sun on Sunday rivelando di dormire sempre in lingerie o in intimo sexy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Georgina, qualche giorno fa, decise invece di mostrare proprio le sue curve con alcune fotografie in bikini. I costumini erano ovviamente sexy e striminziti e facevano una grande fatica nel contenere il suo lato A spaziale. La 27enne è legatissima al suo grande amore e spesso segue le partite di CR7 proprio dal vivo.