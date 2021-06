Tra Giulia Stabile e Sangiovanni continua ad andare tutto a gonfie vele e la vincitrice di Amici non perde occasione per sostenere il suo fidanzato. Ecco l’ultima dedica che ha emozionato i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SANGIOVANNI BABY💋👩🏻‍🎤 (@sangiovanni)

La loro storia ha appassionato e fatto sognare all’interno della scuola di Amici dove si sono conosciuti e innamorati. Il primo amore non si scorda mai e tra i due sembra esserlo davvero. La vincitrice del talent, Giulia Stabile, e il secondo classificato, Sangiovanni, continuano a vivere la loro relazione anche lontani dai riflettori. Non mancano però dediche e condivisione di teneri momenti attraverso i loro account social, come è accaduto in occasione dell’ultimo evento del cantante.

La dedica di Giulia a Sangiovanni: “Sono fiera di te”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

I due giovani talenti continuano a conquistare consensi nelle loro rispettive categorie. Sangiovanni sta riscuotendo uno straordinario successo con il suo EP di debutto e il singolo “Malibù” è tra i brani più ascoltati e venduti ormai da diverse settimane. Giulia Stabile è stata invece confermata, dopo numerose indiscrezioni, come ballerina professionista nella prossima edizione di Amici.

LEGGI ANCHE -> Belen Rodriguez, si avvicina il primo incontro con Luna Marie: “Sto per esplodere”

Seppur appena avviate, le loro carriere viaggiano di pari passo alla felicità provata nel condividere questi primi successi insieme. I due non mancano di supportarsi l’un l’altro in occasione di eventi che li vedono protagonisti. Lo ha fatto Sangiovanni mostrandosi fiero davanti alla televisione quando la sua compagna è stata ospite da Mara Venier a Domenica In e lo stesso ha fatto Giulia nella serata di ieri.

Il giovane cantautore è salito sul palco di Battiti Live che ha aperto le danze proprio ieri sera a Otranto. Nel corso della prima serata Sangiovanni si è esibito con alcuni brani tra cui “Malibù” e “Lady“. Sebbene la trasmissione sarà mandata in onda su Italia 1 da metà luglio, Radio Norba ha trasmesso l’evento in diretta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Aka7even, il cantante si confessa: da Amici a quella volta in cui Fedez…

La ballerina non ha perso occasione per seguire il fidanzato e ha condiviso sulle storie di Instagram un video della sua esibizione. “Fiera di te” -ha scritto- “anche se ti ho visto tutto sfocato“, facendo riferimento alla qualità dello streaming. Ancora una volta la giovane ci ha tenuto a mostrare il suo supporto a Sangiovanni e i fan non hanno potuto fare a meno di commentare.

“Immagino Lola così che guarda fiera il suo Sanjuan ai Battiti Live, vero?“, scrive un utente di Twitter allegando una foto di Giulia con lo sguardo adorante. A sorpresa la ballerina ha deciso di commentare il tweet facendo sciogliere i fan. “Non è cambiata una virgola“, scrive, sottolineando quanta verità ci fosse dietro a quel commento.

LEGGI ANCHE -> Classifica FIMI, nessuno riesce a batterli: gli artisti più ascoltati, con una novità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanity Fair Italia (@vanityfairitalia)

Un amore che continua a far sognare i più giovani e che possibilmente sembra essersi rafforzato ulteriormente una volta terminato il programma.