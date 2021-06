Giunge finalmente la conferma sulla data in cui avrà inizio l’ultimo capitolo di “Gomorra 5 – La Serie”. Tutto sulla quinta stagione.

Torna dopo una lunghissima attesa da parte del suo pubblico sul piccolo schermo “Gomorra – La serie“. Dopo essere stato finalmente confermato l’appuntamento con la quinta stagione di una delle serie televisive più amate negli ultimi anni, le date del suo debutto televisivo sono state rivelate con prontezza da Sky Atlantic, spiegando come le puntate saranno divise cronologicamente.

Gli spettatori, rimasti con il fiato sospeso di fronte alla messa in scena del finale della quarta stagione e alle prime anticipazioni pubblicate a partire soltanto dagli ultimi giorni di gennaio, aveva a più riprese dimostrato come quest’attesa stesse incrementando le aspettative globali, quanto il desiderio di scoprire cosa potrebbe accadere in seguito.

Gomorra 5, la data d’uscita e le tutte novità a riguardo

Prevista ufficialmente per questo autunno la ripartenza con “Gomorra 5“. E con più precisione, come specificato da alcuni dettagli pubblicati attraverso il palinsesto di Sky Italia, la serie televisiva inizierà ad essere trasmessa a partire dal mese di Novembre. La notizia è stata confermata nelle ultime ore da una delle responsabili organizzative della rete, Antonella D’Errico, per poi diramarsi progressivamente nel web con grande clamore dei suoi numerosissimi fan.

Dopo il sentore di guerra lasciato intravedere soltanto nel finale del quarto appuntamento con la serie, i suoi telespettatori non possono che vedere confermata la premessa per una disputa finale e per lo stravolgimento di alcuni ruoli fondamentali. Fra questi, indiscutibilmente incisiva, sarà la presenza di Ciro. Ruolo affermatosi fin da subito, come nel corso del tempo, con un ruolo cardine nella storia e di grande importanza per i suoi intrecci. Un ruolo che stavolta potrebbe essere messo dal regista in un’interessante lente d’ingrandimento, per svelare alcuni retroscena altrettanto destinati a sorprendere il pubblico.

Per concludere il trailer della quinta stagione, che già anticipa e ben accenna a questo cambiamento di scenari nel suo inserto, è adesso disponibile su molte piattaforme online. Adesso non resta che attendere con molta pazienza l’arrivo dell’autunno.