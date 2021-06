Euro 2020, l’Italia vola ai quarti: si decide ai supplementari

L’Italia affronta l’Austria in questi ottavi di finale di Euro 2020. Una gara sofferta per gli azzurri. Ecco il risultato.

Italia-Austria è la seconda gara degli ottavi di finale in scena per questi Euro 2020. Dopo la vittoria della Danimarca che ha eliminato il Galles, battendolo 0-4, l’Italia ha affrontato a Wembley un Austria sulla carta più debole ma che ha messo in serie difficoltà gli azzurri.

La squadra di Roberto Mancini aveva mostrato superiorità nei confronti delle avversarie durante le gare a gironi, chiudendo a punteggio pieno.

L’Italia si rende pericolosa al 32′ con Immobile che colpisce l’incrocio dei pali dai 25 metri.

Al 65′ è l’Austria a passare in vantaggio con Alaba che sovrasta Di Lorenzo e la passa ad Arnautovic il quale beffa Donnarumma, colpendo la traversa interna.

Taylor, va al Var per controllare la posizione dell’attaccante del Florisdorf e annulla il gol austriaco.

La gara non si decide ai tempi regolamentari e l’Italia soffre, sprecando 90′ per ipotecare la qualificazione ai quarti.

Al 95′ esplode Wembley con il gol di Federico Chiesa che riporta gli italiani a sognare.

Lancio di Spinazzola per l’esterno juventino che controlla di testa, torna sul pallone, col destro aggira Laimer e di sinistro fulmina Bachmann.

Il raddoppio arriva alla fine del primo tempo supplementare con Matteo Pessina, ancora una volta con un subentrato, che già contro il Galles aveva regalato la vittoria agli azzurri. Su azione confusa in area, Acerbi da terra riesce a smistare per l’atalantino che se la porta sulla sinistra e realizza un gran gol, in diagonale.

Al 114′ l’Austria accorcia le distanze e preoccupa gli italiani per gli ultimi minuti di gioco: sugli sviluppi di un calcio d’angolo sbuca Kalajdzic che buca la difesa azzurra, in tuffo di testa sul primo palo beffando Donnarumma.

Italia-Austria: il tabellino

RETE: 95′ Chiesa (I), 105′ Pessina (I), 114′ Kalajdzic (A).

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella (dal 68′ Pessina), Jorginho, Verratti (dal 68′ Locatelli); Berardi (dall’84’ Chiesa), Immobile (dall’84’ Belotti), Insigne (dal 108′ Cristante). All. Roberto Mancini.

AUSTRIA (4-2-3-1): Bachmann; Lainer (dal 113′ Trimmel), Dragovic, Hinteregger, Alaba; Schlager (dal 106′ Gregoritsch), Grillitsch (dal 106′ Schaub); Laimer (dal 113′ Ilsanker), Sabitzer, Baumgartner (dall’89’ Schopf); Arnautovic (dal 97′ Kalajdzic). All. Franco Foda.

ARBITRO: Anthony Taylor (ENG).

AMMONITO: Arnautovic (A), Di Lorenzo (I), Barella (I), Hinteregger (A).

L’Italia, dunque, passa il turno e ora non le resta che scoprire chi sarà tra Belgio e Portogallo ad attenderla ai quarti.