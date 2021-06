Justine Mattera non conosce limiti: la showgirl italo-americana ha condiviso una fotografia da arresto cardiaco su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Mattera inarrestabile su Instagram: la showgirl pubblica ogni giorno più di un contenuto infuocato sul celebre servizio di rete sociale. La nativa di Rockville, nonostante abbia da poco superato i 50 anni di età, ha ancora il fisico di una ragazzina. Tra un allenamento e l’altro, la classe 1971 lascia sempre il segno sul web.

La showgirl italo-americana, proprio qualche minuto fa, ha deciso di paralizzare i social network condividendo uno scatto mostruoso. La nostra amata ciclista (e non solo dal momento che pratica tantissimi sport) indossa un reggiseno che copre decisamente ben poco: le sue forme sono come al solito spaziali. Proprio qualche giorno fa Mattera ha raggiunto un traguardo incredibile con la sua bicicletta: è riuscita infatti a salire dal Bormio fino al passo Gavia (2652 metri di altezza). Un’impresa non da poco.

Justine Mattera, il reggiseno non è legale: tutto fuori

