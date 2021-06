“Un raggio di sole per me”, Laura Pausini sbottona la giacca, fuori il dècollète: fa troppo caldo – FOTO

La cantante, Laura Pausini alimenta il sogno dei followers: lì il caldo si fa sentire maggiormente. Da raccontare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Tra le cantautrici più nobili del panorama dello spettacolo c’è anche lei, Laura Pausini. Reduce da un successo senza tempo, l’artista ha ricevuto il giusto merito, alzando al cielo il premio di “Nastro D’Argento 2021“, come migliore brano musicale.

Per lei si tratta di un’operazione di riscatto, dopo la delusione, seppur minima al Premio Oscar come miglior canzone o artista dello scorso anno. La Pausini portava sul palco, la gloriosa colonna sonora, riprodotta durante le registrazioni del romanzo cinematografico su Sophia Loren, “Seen” (Io Sì).

Insomma per l’artista di Faenza, adrenalinica ef effervescente come nessuna è stato un anno tutto sommato da incorniciare. Inoltre la sua fama è celebre anche all’estero, in Spagna soprattutto dove ha dato dimostrazione di incanalarsi alla perfezione in una diversa realtà, grazie alla conoscenza di lingue straniere

NON PERDERTI ANCHE —> “Espressione da birichina”, Elisa Isoardi colta in flagrante – FOTO

Laura Pausini, un weekend felice, illuminata dal sole

PER VEDERE LA FOTO DI LAURA PAUSINI, VAI SU SUCCESSIVO