Maddalena Corvaglia sta infiammando ogni giorno il web con scatti esagerati: la showgirl continua a mostrare il suo corpo da urlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

Maddalena Corvaglia è al centro del rumors di gossip dell’estate. Secondo alcune indiscrezioni, l’ex Velina avrebbe avviato una relazione con Paolo Berlusconi. La 41enne ha prontamente smentito il tutto tramite i suoi canali social. “Ciao ragazzi! Ho letto che sarei fidanzata… Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che quando succederà, voi sarete i primi con cui lo condividerò”, scrisse in un post qualche giorno fa.

La Corvaglia, in realtà, è molto amica della moglie di Davide Berlusconi (il figlio di Paolo): la nativa di Galatina trascorre spesso le vacanze con loro. La showgirl e conduttrice, in ogni modo, sta spiazzando tutti i suoi followers su Instagram condividendo scatti sempre più esplosivi. L’ultima foto apparsa sui suoi canali è devastante: sul lettino, la pugliese, scopre le sue gambe magnifiche.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Accidenti che fisico” Serena Garitta, il bikini è superlativo: curve in mostra – FOTO

Maddalena Corvaglia sul lettino: gambe completamente scoperte, che visione!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Valentina Vignali indossa Ariel, il mini bikini che manda in tilt il web – FOTO

Maddalena ha appena condiviso uno scatto non legale su Instagram. La 41enne sta facendo un trattamento per tonificare il suo fisico ed è distesa su un lettino. Le sue gambe sono completamente scoperte e mandano in orbita gli innumerevoli followers. La Corvaglia sfodera un sorrisino che ammalia i fans.

“Amo muovermi e sentirmi in forma. Nonostante il caldo qui a Milano, continuo con lo sport e non solo…Il mio alleato per questa estate è l’Ultra Tone”, ha scritto nella didascalia. La classe 1980 si allena sempre con costanza e i risultati sul suo corpo sono ben evidenti. Come se non bastasse, la Corvaglia mostra anche i suoi tatuaggi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

La storica Velina bionda (in coppia con Elisabetta Canalis fece sognare milioni di telespettatori), proprio nella giornata di ieri, ha paralizzato i network con uno scatto ai limiti del proibito: il costumino striminzito, infatti, non conteneva le sue forme da crepacuore.