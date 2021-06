Federica Panicucci ha condiviso una serie di scatti su Instagram in cui si è mostrata incredibile. Subito è boom di like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Sorriso luminoso, abito aderente e capelli biondissimi. Federica Panicucci, con ancora la gioia negli occhi per il successo raggiunto nell’ultima stagione di Mattino5, ha stupito i suoi fan pubblicando una serie di scatti su Instagram in cui si è mostrata bellissima. Seguita da un milione di follower, la conduttrice condivide quotidianamente foto di vita personale e professionale. Dagli attimi negli studi televisivi, ai momenti al fianco del suo compagno, l’imprenditore Marco Bacini. Secondo le indiscrezioni la coppia sarebbe prossima al matrimonio, rimandato a causa dello scoppio della pandemia.

In questi mesi estivi la presentatrice si dedicherà ai preparativi delle nozze, secondo i rumors organizzate a Forte dei Marmi, luogo a cui la coppia è molto legata. Federica ieri ha salutato il pubblico con l’ultima puntata del format mattutino in stop per l’estate essendo così libera fino a settembre.

Federica Panicucci: serie di scatti da urlo, abito aderente sublime

