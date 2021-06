Vi è capitato di voler andare al mare truccate, per poi rinunciare al make-up poiché “non adatto al contesto”? Da oggi non è più un problema!

Quante volte ci siamo sentite a disagio in spiaggia poiché senza un filo di trucco? E quante volte invece avremmo voluto metterlo, ma poi abbiamo rinunciato per timore di risultare “ridicole”?

Ecco il rimedio perfetto per tutte quelle occasioni in cui vogliamo essere naturali, ma allo stesso tempo non vogliamo presentarci con lo stesso viso con cui ci svegliamo la mattina: se vi interessa provatelo anche voi!

Partendo dal viso, è importante evitare fondotinta, polveri, bb cream o cc cream, poiché al mare e in piscina siamo esposte ai raggi del sole e questi prodotti causerebbero un’abbronzatura a chiazze estremamente antiestetica: si consiglia, invece, di mettere una crema idratante (anche colorata, per dare un tocco di omogeneità e levigatezza alla pelle), magari anche con un spf che protegga dai raggi nocivi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Dieci segreti di bellezza: ecco tutti i trucchetti per essere sempre perfette… – VIDEO

Make-up super naturale per essere al top anche in spiaggia

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Boccoli da urlo fatti con l’accappatoio: il segreto è… – VIDEO

Passando poi al trucco occhi, è consigliabile applicare un mascara waterproof: anche una sola passata del rimmel resistente all’acqua farà la differenza, poiché cambierà totalmente il vostro sguardo, rendendolo più sveglio e riposato.

Successivamente fissiamo e pettiniamo le sopracciglia con un gel trasparente, per mantenerle sempre curate e ordinate: cercate di sistemarle verso l’alto, perché in questo modo vi si aprirà notevolmente lo sguardo.

Infine passiamo alle labbra: le opzioni migliori sono il burrocacao colorato (luminoso e idratante, per non avere mai il problema delle labbra secche), oppure un gloss (per un effetto maggiormente visibile, ma allo stesso tempo super fresco ed estivo).

Il risultato finale sarà un effetto super naturale e luminoso: anche senza un make-up completo avrete, dunque, un viso fresco, sveglio e riposato, ma senza mai risultare “eccessive” e inadatte agli ambienti come la spiaggia.

FRANCESCA BACOSI

PER GUARDARE IL VIDEO COMPLETO CLICCA QUI