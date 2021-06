Mara Venier, chiusura di “Domenica In” con il botto. Arriva un super ospite

Mara Venier. La conduttrice di “Domenica In”, dopo le disavventure recenti e i problemi di salute, concluderà domani il suo fortunatissimo programma. Atteso un super ospite

I recenti problemi di salute che hanno comportato una paralisi facciale e la perdita di sensibilità a bocca, gola e mento, non hanno posto un freno all’ineguagliabile energia di Mara Venier.

La popolare presentatrice del contenitore televisivo della domenica pomeriggio su Rai Uno ha fatto allarmare tutti i suoi affezionatissimi spettatori dopo aver ricevuto la notizia dei gravi problemi di salute incorsi dopo l’installazione di un impianto ai denti non andato a buon fine. Ha dovuto subire un secondo intervento maxillo-facciale di recupero. In molti pensavano che si fosse conclusa così, prematuramente, la sua stagione sul piccolo schermo. Mara Venier, con la sua professionalità e lo stacanovismo che la contraddistinguono, non si è fatta ostacolare da nulla.

L’abbiamo ritrovata piacevolmente al suo posto, supportata dall’affetto del pubblico italiano nella sua interezza. Domani, 27 giugno, è prevista l’ultima puntata per quest’edizione. Ci sono molte sorprese in serbo.

Mara Venier: le sorprese per l’ultima puntata di “Domenica In”

Chiusura di stagione con il botto per Mara Venier a “Domenica In”. L’ultima puntata che andrà in onda domani vedrà sfilare davanti alla presentatrice tv fior fiore di personaggi celebri.

Il più atteso? Sicuramente Achille Lauro. Il giovane interprete ha scalato le classifiche musicale italiane con il suo mega tormentone estivo “Mille”, insieme a Orietta Berti e Fedez. Inoltre, è attualmente sugli schermi di Amazon Prime Video nella seconda stagione del reality “Celebrity Hunted: Caccia all’uomo”.

Interverrà anche Cristiano Malgioglio; il famoso cantautore, paroliere e personaggio televisivo presenterà il suo ultimo singolo dal titolo “Tutti me miran”. Tra gli ospiti vedremo anche il frizzante Jerry Calà, ex marito della Venier; i due si sposarono nel 1984 per lasciarsi tre anni dopo ma sono sempre rimasti in ottimi rapporti.

Presenti anche l’imitatore Vincenzo De Lucia, Don Antonio Mazzi, Beppe Carletti del gruppo storico dei Nomadi, Giovanna Ralli e Ivan Cottini.

Mara Venier si riconferma anche quest’anno signora della tv con ascolti stupefacenti. É stata riconfermata anche per il futuro, la ritroveremo sui nostri schermi alla fine delle vacanze estive.