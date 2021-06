Michelle Hunziker pronta per lanciarsi in una nuova avventura – FOTO

La conduttrice Michelle Hunziker sul web appare più sorridente che mai, pronta per lanciarsi in una nuova avventura. I fans sono pazzi di lei…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Sempre sorridente e radiosa Michelle Hunziker, la conduttrice svizzera più amata in Italia, sua terra di adozione. In questa foto il suo sorriso a 32 denti infonde buonumore a chiunque la guardi. Ma di questa positività ne parla la diretta interessata proprio per commentare il selfie postato.

“Buongiorno!!! ❤️❤️❤️ un bacio da me…così..buona giornata piena d’energia a tutti voi!!!” un commento che è stato molto gradito ma mai quanto la foto: senza trucco, capelli mossi adagiati su un lato, l’inconfondibile sorriso ed un abito beige che ben si adatta al resto.

NON PERDERTI ANCHE —> “Espressione da birichina”, Elisa Isoardi colta in flagrante – FOTO

Michelle Hunziker svela il mistero della rosa bianca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

NON PERDERTI ANCHE —> “GF Vip 6”, Alfonso Signorini vuole lei: nel cast una ex naufraga

Michelle Hunziker ama condividere momenti di vita quotidiana insieme ai followers: come settimana scorsa in cui ha postato una sequenza di foto per immortalare il primo weekend di mare insieme alla famiglia; luoghi da sogno, spiaggia e tramonto mozzafiato…insomma, tutto ciò che serve per concedersi dei veri e propri momenti di relax.

In questa foto invece Michelle tiene in mano una rosa bianca e ne svela il motivo per cui ne è tanto affezionata, lo racconta proprio sul web: “Una mia tenerissima fan in aereo porto mi ha regalato questa rosa bianca con così tanta grazia…” un messaggio tenerissimo che riceve larghi consensi. Look sportivo, anzi più casual…una camicia a quadretti smanicata che le dona perfettamente e a cui ha abbinato – saggiamente – un’acconciatura sbarazzina che le conferisce – insieme al poco trucco – tanta freschezza.

I commenti sono numerosi ma qualcuno non avrebbe gradito la camicia indossata dalla Hunziker a cui però la diretta interessata non risponde. La conduttrice è pronta per iniziare una vacanza tra solo donne, ne vedremo delle belle!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Conduttrice e da due anni anche imprenditrice del suo brand, Michelle non si ferma mai ed è sempre pronta a trasmettere la sua energia a chiunque ami seguirla.