“Mozzafiato”, Cecilia Capriotti in costume, curve e fisico da sogno: come il mare che rinfresca la sabbia – FOTO

Divenuta famosa negli anni 2000, Cecilia Capriotti è uscita allo scoperto grazie alla partecipazione al Grande Fratello.

Uscita anzitempo dalla scena del reality show, la modella e showgirl di Ascoli Piceno cerca di realizzare il sogno di una vita. Diventare attrice e recitare nei cast più prestigiosi è il suo unico obiettivo. Ci riesce a pieni voti dopo un periodo di gavetta in generale.

Tra le sue apparizioni più speciali, in ambito recitazione annoveriamo “No Problem” e “To Rome with Love“. Nel suo ricchissimo curriculum vitae, impossibile trascurare la partecipazione a Miss Italia, concorso che darà il via al successo in ambito spettacolo, nonostante la quarta posizione raggiunta.

In attesa di altre peformances di popolarità sul piccolo schermo, l’ex modella si gode un’estate ricca di sole e bellezza, come lei che splende al primo raggio, di primo mattino

Cecilia Capriotti mostra a tutti l’eccellenza del repertorio

