“Musa divina”, Ainett Stephens cambia look per l’estate: che spacco – FOTO

Una delle modelle e showgirl televisive più originali e selezionate sul web è senz’altro Ainett Stephens. Pallino di molti volti blasonati dello spettacolo, oggi ha preferito dedicare la maggior parte delle ore della giornata, a se stessa.

Nonostante l’allontanamento improvviso dal piccolo schermo, Ainett non ha perso lucidità e quel sorriso radioso che l’ha sempre contraddistinta sin dal primo giorno del suo sbarco in Italia. Ha impiegato pochissimo tempo per entrare nelle grazie della rete ammiraglia di competenza, mentre ad oggi le sue aspirazioni sembrano altre…

In attesa di un futuro ancor più brillante di quello già scritto, la modella venezuelana frequenta molto spesso i social network. Su Instagram, in particolare è molto attiva con i suoi fan più intimi, una bellezza unica ai loro occhi ogni volta che si getta a capofitto in un’iniziativa come potrebbe essere uno stretching, piuttosto che una seduta di allenamento, alle quali Miss Stephens è molto legata

Ainett Stephens, un bel regalo per i fan: che bellezza

