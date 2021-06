La vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello VIP ha regalato ai suoi followers dei post da urlo: impossibile resisterle!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

La favolosa showgirl e modella italiana è sempre molto attiva sui social network, in particolare su Instagram, dove conta ormai più di 1,7 milioni di followers.

Sul suo profilo, in questi giorni, sta pubblicando dei post semplicemente pazzeschi, ad esempio quello mostrato nell’immagine sopra: la foto è stata caricata il 18 giugno ed ha ricevuto più di 56.000 mi piace ed oltre 240 commenti.

Proprio oggi, l’ex fidanzata di Francesco Monte ha pubblicato di nuovo: questa volta si tratta di una foto in bikini, che profuma di mare e di estate.

Siete pronti dunque a vedere il post più cliccato del momento? Tenetevi forte…

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Sua Maestà”. Paola Di Benedetto in bikini bianco è un sogno: ipnotica – FOTO

Paola Di Benedetto, il costumino striminzito risalta le sue curve: Instagram non è mai stato così intasato…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Paola Di Benedetto, amore al capolinea con Federico Rossi? Gli indizi parlano chiaro

La bellissima ex naufraga dell’Isola Dei Famosi, circa otto ore fa, ha caricato un nuovo post, formato da due foto in cui ride spensierata in mezzo al mare: la meraviglia del paesaggio è stata distolta dalla sua strepitosa siluette, che ha fatto innamorare tutti.

Nella didascalia la Di Benedetto ha scritto una frase ironica, che si sposa perfettamente con le immagini: “Alexa, mostrami un buon modo per essere felice oggi“.

Il post ha già ricevuto più di 110.000 mi piace ed oltre 320 commenti: le foto sono state un successo ed in poco tempo sono già virali!

Tra i messaggi degli utenti si legge: “La parte più bella del mare“, “Ma quanto sei bella! Ti vogliamo sempre così sorridente “, “Quel cappello è pazzesco“, oppure “La felicità sta nel vederti… sei divina!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

Non c’è dubbio: la sua bellezza ti lascia senza fiato!