Paolo Conticini si confessa. Il segreto della sua felicità? “Con mia moglie adoro…”

Paolo Conticini. L’attore pisano, classe 1969, sta promuovendo il suo progetto editoriale. Si è raccontato in un’intervista svelando al pubblico una parte intima e inedita di sè

I fan di Paolo Conticini saranno felici di sapere che, se vorranno scoprire di più sul loro beniamino, non dovranno far altro che leggere la sua ultima opera letteraria: “Ho amato tutto” (Pacini editore).

Dalle vive parole del protagonista, è presentata un’autobiografia in cui l’attore ripercorre i suoi primi cinquant’anni di vita, dall’infanzia all’età adulta passando dal debutto (tardivo) nel mondo del cinema. Questo momento fondamentale è dovuto senza dubbio alla conoscenza di Christian De Sica, avvenuto quando Conticini aveva 23 anni. Prima era attivo come modello e come gestore di una palestra.

Entrambi sono conosciuti per l’interpretazione di personaggi irriverenti, guasconi, seduttori e “sciupafemmine” nei film denominati Cinepanettoni. Tutt’altra vita conducono nella realtà. De Sica è legato dal 1980 a Silvia Verdone, sorella dell’attore e regista Carlo. Anche Conticini ha avuto un solo grande amore di cui ha ampiamente parlato in un’intervista per il magazine NuovoTv.

Paolo Conticini, il rapporto straordinario con la moglie Giada

Paolo Conticini è sposato con Giada Parra dal 2013. I due hanno fatto il grande passo dopo ben 18 anni di fidanzamento. Si sono conosciuti nella metà degli anni ’90 quando entrambi portavano avanti le loro carriere come modelli.

Impossibile per l’attore non parlare anche della sua straordinaria relazione con la donna nella sua autobiografia “Ho amato tutto” (Pacini Editore-Elledibook). Insieme da 26 anni, hanno sicuramente un segreto per tanta evidente felicità. Lo svela lo stesso Paolo Conticini che dice in un’intervista: “Il nostro segreto? La complicità, lealtà e fiducia sono alla base della nostra storia. Ci unisce un grande senso dell’umorismo. Amiamo ridere insieme e questo per me fa la differenza”.

Consapevole della sorte benevola che gli è toccata, l’artista dichiara con soddisfazione: “Siamo stati molto fortunati perché non è facile incontrare la persona con cui andare d’accordo come è successo a noi due, anche se siamo molto diversi”.

Nella scorsa stagione televisiva Paolo Conticini ha dato prova anche di essere un eccellente ballerino arrivando al secondo posto al talent di Rai Uno “Ballando con le stelle”. Un talento poliedrico che non vediamo l’ora di apprezzare in altri straordinari progetti.