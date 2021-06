“Reazione a catena”, il gesto che ha fatto infuriare i telespettatori

Nell’ultima puntata di “Reazione a catena” il gesto dei concorrenti ha fatto infuriare i telespettatori. Cosa sarà successo?

“Reazione a catena” è uno degli show televisivi più amati dagli italiani, il conduttore Marco Liorni ha sempre detto del programma: “E’ un binomio azzeccato: conoscenza della lingua più uso ella fantasia”. Lo spirito giusto è quello del divertimento, ricorda il conduttore ai concorrenti.

Marco ha confessato che spesso gli capita di tifare per qualche concorrente in particolare e a volte deve abbassare lo sguardo per non far capire le sue intenzioni al pubblico a casa e in studio. Nell’ultima puntata Lioni non ne ha potuto fare a meno e davanti alla decisione folle dei concorrenti anche lui non ha avuto parole.

Il gesto dei concorrenti viene criticato, non ci sono parole

Nell’ultima puntata dello show televisivo sono stati protagonisti il trio dei Promessi sposi e le Pignolette. Le tre ragazze sono state per lungo tempo campionesse in carica e nel tempo si sono guadagnate tutto l’affetto del pubblico, che le ha amate e sostenute.

Le Pignolette durante il le ultime puntate si sono trovate in difficoltà e in molti le hanno date per spacciate, ma quello che è successo ha scatenato una vera bufera sui social.

I Promessi sposi, forse sopraffatti dall’emozione di essere molto vicini alla vittoria hanno giocato il raddoppio. In questo caso, se avessero dato una risposta sbagliata avrebbero perso solo due punti tornando in svantaggio.

E così è successo, vicinissimi alla vincita, i Promessi sposi hanno perso tutto ed hanno regalato la vittoria alle Pignolette. “Ve la siete giocate un po’ male, forse per inesperienza…” ha commentato il conduttore.

Sul web molti non si sono capacitati del fatto che i quasi vincitori abbiano potuto giocare il raddoppio e perdere tutto.