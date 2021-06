La Regina Elisabetta II e suo figlio Carlo sono pronti a muovere le prime mosse contro William ed Harry. Cosa succede nella Royal Family?

Il Principe Harry dopo 10 ore di volo è rientrato a Londra, nel frattempo però è nella dimora storica Home Park di Windsor per scontare i cinque giorni di quarantena previsti per chi arriva dall’estero, in questo caso Los Angeles.

Secondo a quanto emerso dalla stampa locale, una volta sistematosi, Harry ha raggiunto la visita di sua Maestà la Regina Elisabetta II (sua nonna). Da quello che si dice Sua Altezza Reale ha una missione da compiere, riappacificare i rapporti tra William ed Harry.

Come andrà a finire tra William ed Harry? Lo scopriremo prossimamente

Elisabetta II è molto preoccupata, il 1° luglio sia Harry che William dovranno presenziare all’inaugurazione della statua in memoria di Lady Diana, in questa data ricorre il 60esimo compleanno della Principessa morta in un incidente stradale.

L’opera fu commissionata dai principi nel lontano 2017, quando la situazione era ancora calma e pacifica, con lo scopo di tramandare il dolce ricordo della madre. La statua sarà esposta a Sunken Garden, dentro Kensington Palace.

Alla cerimonia parteciperanno poche persone a causa del covid-19, però le telecamere nazionali immortaleranno le immagini dell’evento e saranno puntate anche su Harry e William. Elisabetta II non ha più la forza di affrontare un altro caso mediatico per cui spera che i nipoti non facciano parlare tutto il mondo per il loro atteggiamento bellico.

Il principe Carlo è concorde con la madre, alla cerimonia non sarà presente perchè in visita in Scozia. Il Piano del futuro erede al trono è molto semplice, isolare William ed Harry ed aspettare che risolvano i loro problemi. Nel frattempo tutto il mondo è interessato alle dinamiche familiari della Royal Family che diventano sempre più intriganti.