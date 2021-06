Follia in aereo, una ragazza rimane senza mutande lasciando a bocca aperta i passeggeri increduli nel vedere l’episodio, il VIDEO

Le sorprese non finiscono mai, soprattutto dentro gli aerei dove le persone si lasciano andare ad episodi curiosi. Poco tempo fa è diventato virale il video di una lite avvenuta durante un viaggio Rayanair di ritorno da Ibiza. A quanto pare una ragazza di Bergamo è stata allontanata per aver offeso e accusato alcuni passeggeri.

Quello che è successo recentemente, invece, è ancora più incredulo ed anche questo episodio sta facendo parlare molto.

Mai accaduto prima d’ora, il ritorno in alta quota sta mandando fuori di testa molte persone che non perdono occasione di farsi notare. A quanto pare bisogna riprendere le buone abitudini, adottare comportamenti civili che non portino a scene del genere.

In aereo senza mutande: i dettagli

La scena di cui tutti parlano riguarda una ragazza che improvvisamente si sfila le mutande ed inizia ad asciugarle con la ventola dell’aria dell’aereo. Immediatamente i passeggeri attoniti hanno cominciato a riprendere l’episodio raccapricciante che è diventato virale.

Ufficialmente è stato un tabloid britannico, The sun, ad annunciare l’accaduto pubblicando il filmato con tanto di didascalia: “La passeggera che non vorresti mai accanto su un aereo”.

Su internet sono vari i commenti che si leggono sotto al post che ha spopolato su Twitter: “Come si fa a fare una cosa del genere in pubblico, è disgustoso”. Scrive qualcuno scioccato.

Il motivo non è stato reso chiaro, ma a quanto pare la ragazza ha asciugato le mutande più di un minuto senza vergogna o paura di essere giudicata. Sembra che le sia rovesciato qualcosa addossa e si sia bagnata le parti intime.

Quale sarà il prossimo episodio che tornerà a far parlare il web? Ormai sugli aerei succede di tutto e sono molti a chiedersi se i diretti interessati lo facciano appositamente in modo da far parlare di loro in internet così da diventare popolari almeno per qualche giorno.